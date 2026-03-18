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曾力挺川普 美首位高官請辭

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國國家反恐中心主任肯特；圖為他2024年10月7日出席在俄勒岡州波特蘭的國會議員選舉辯論會。（美聯社）
美國國家反恐中心主任肯特；圖為他2024年10月7日出席在俄勒岡州波特蘭的國會議員選舉辯論會。（美聯社）

美國國家反恐中心主任肯特十七日在社群媒體宣布請辭，表示他「無法昧著良心支持正在進行的伊朗戰爭」。

肯特是第一位因伊朗戰爭而辭職的川普政府高層官員。他在社群媒體Ｘ張貼寫給川普的辭呈，表示伊朗對美國並未構成迫在眉睫的威脅，美方對伊朗開戰，顯然是因為以色列及其在美國勢力龐大的遊說團體壓力。

肯特說，支持川普在二○一六、二○二○、二○二四年三度競選總統時提出的價值和外交政策，這在川普第一任內獲得落實，「你曾理解中東戰爭是陷阱，奪走美國愛國者的寶貴生命，耗盡我國財富和繁榮」，但去年六月美國空襲伊朗後，已不是如此。

肯特說，身為曾十一度被派赴作戰的老兵，以及一名在以色列「製造」的戰爭失去愛妻的丈夫，無法支持將下一代送上戰場並送死，只為打一場既沒給美國人民帶來任何好處，也無法證明美國人值得為此犧牲的戰爭。

美國國務卿魯比歐二日說，美方得知以色列預計對伊朗發動攻擊後，決定採取先發制人行動，以防止伊朗報復美軍，「確實存在迫在眉睫的威脅。我們知道，如果伊朗遭到攻擊，而我們確信他們會被攻擊，那麼他們將立即報復。我們不會坐視不動、等敵方先出手再還擊」。

以色列 伊朗 美國

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