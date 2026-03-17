美海軍太平洋艦隊引進機器人 爬牆飛行維修艦艇

美國Gecko Robotics表示，該公司獲得一份價值7100萬美元合約，將在美國海軍太平洋艦隊艦艇上部署爬牆機器人與人工智慧。該公司表示，這是首次有機器人公司獲得這類艦艇維修合約。

路透社報導，Gecko Robotics研發的機器人具備多樣化作業能力，可攀爬船體、鑽入壓載艙，或在狹窄空間內飛行。這些機器人收集的結構與材料數據將匯入該公司名為Cantilever的AI軟體平台。

根據這家未上市公司說法，該系統可辨識損壞並進行修復的速度，比人工檢測快上50倍，且精確度更高。公司提供的案例顯示，光是對飛行甲板進行一次機器人評估，就減少了超過3個月的潛在維修延誤。

這項協議顯示機器人技術在軍事應用上的顯著擴張。Gecko目前擁有約250台機器人，服務對象涵蓋商界與政府客戶，並計畫在今年內再增產50至60台。

根據這份和美國海軍與總務署（GSA）簽署的5年「不定期交貨、不定數量」合約，Gecko將率先針對太平洋艦隊（Pacific Fleet）的18艘艦艇展開作業，首波合約金額達5400萬美元。納入計畫的艦艇類型，包括驅逐艦、兩棲作戰艦及濱海戰鬥艦等。