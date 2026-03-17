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烘衣機起火！美國福特號航艦火警延燒逾30小時 600多人無床可睡

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
美國航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）傳上週發生火災，火勢持續超過30小時才被撲滅，事後超過600名水兵及艦上人員失去床位，只能睡在地板和桌上。圖／路透社
美國航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）傳上週發生火災，火勢持續超過30小時才被撲滅，事後超過600名水兵及艦上人員失去床位，只能睡在地板和桌上。圖／路透社

紐時報導，美國航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）上週發生火災，火勢持續超過30小時才被撲滅，事後超過600名水兵及艦上人員失去床位，只能睡在地板和桌上。

根據「紐約時報」（The New York Times），艦上主要洗衣區域12日發生火災，兩名官員表示，起火點是一台烘衣機的通風口，火勢迅速蔓延。根據多名官員及水兵的說法，水兵花了超過30個小時滅火。

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，兩名水兵因「無生命危險的傷勢」接受治療；艦上人員則指出，有數十名軍人吸入濃煙。許多水兵在火災發生後都沒辦法洗衣服。

這艘航空母艦載著大約4500名水兵與戰鬥機飛行員，去年10月24日在地中海時，接獲戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）命令，前往加勒比海支援美國總統川普（Donald Trump）對時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的施壓行動。

之後，福特號又為了美國聯手以色列對伊朗的戰爭，從加勒比海趕赴中東，如今戰事已進入第3週。

福特號現已進入第10個月的部署期，如果到4月中旬還在海上，將打破越戰後航空母艦單次部署最久的紀錄。目前最長紀錄為林肯號（U.S.S. AbrahamLincoln）2020年創下的294天。

福特號艦上人員已被告知部署期可能延長至5月，等於他們一整年都在海上，是一般航空母艦部署任務的兩倍之久。而專家指出，超過半年對船艦與船員都是極大考驗。

美國海軍未回應置評請求。中央司令部在聲明中指出，火災「未對船艦的推進裝置造成損壞，航艦仍可正常運作」。

這起火災只是福特號最近一系列維護問題之一，艦上650個馬桶的管線也有問題。美國全國公共電台（NPR）報導，福特號艦上馬桶系統尺寸太小、設計不良，經常發生故障。

多名軍官指出，福特號原定今年初在維吉尼亞州紐波特紐斯海軍造船廠（Newport News Naval Shipyard）進行大型維護與改裝作業。

一名軍官表示，五角大廈已注意到福特號部署強度瀕臨極限，喬治布希號航空母艦（USS George H.W.Bush）正準備前往中東，很可能會接替福特號。

火災 美國 美軍

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