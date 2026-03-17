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「從沒想過會發生」8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

聯合新聞網／ 綜合報導
夏威夷近日遭逢「Kona風暴（Kona low）」襲擊，短短幾天內降下驚人雨量，這場暴雨引發的洪流，竟將一對80多歲老夫婦辛苦打造的夢想家園沖毀。示意圖／ingimage
夏威夷近日遭逢「Kona風暴（Kona low）」襲擊，短短幾天內降下驚人雨量，這場暴雨引發的洪流，竟將一對80多歲老夫婦辛苦打造的夢想家園沖毀。示意圖／ingimage

夏威夷近日遭逢「Kona風暴（Kona low）」襲擊，短短幾天內降下驚人雨量，這場暴雨引發的洪流，竟將一對80多歲老夫婦辛苦打造的夢想家園沖毀並沒入河中，目睹家園被洪水摧毀的瞬間，令屋主感到十分震撼。

外媒《Hawaii News Now》報導，這對受災的夫婦是80多歲的湯姆與凱莉（Tom and Carrie Bashaw），他們在2018年買下位於茂宜島（Maui）威路庫（Wailuku）的這塊土地，並於2020年動工興建夢想中的大宅。湯姆甚至親自參與房屋的設計與施工，直到災難發生前，他都還在為房子做最後的收尾工程。沒想到這棟落成不到6年的新屋，竟在這次風暴中毀於一旦。

這棟房屋原本坐落於伊奧溪（Iao Stream）旁的高地上，湯姆受訪時表示，他們原本並不擔心淹水，因為房子距離溪流有75英尺（約22.86 公尺）遠，且高出水面45英尺（約13.7公尺）。然而，周六早上的雨勢讓原本平靜的小溪瞬間變成狂暴巨流，湍急的水勢迅速侵蝕岩石地基。

湯姆回憶，周五發現河水開始沖倒岸邊樹木時，他們才驚覺不妙，趕緊帶著兩隻愛貓逃到農倉避難。半小時後，河水竟已逼近露台邊緣，「大約30到45分鐘後，房子的整個背面就掉進河裡消失了」。周六中午，當湯姆剛從車庫搶救出最後一件物品，兩分鐘後就聽到巨大的碎裂聲，隨後整個車庫就在他眼前「砰」一聲墜入洪流。

更令人遺憾的是，由於該房產原本並不屬於政府劃定的洪水淹水區，且與溪流保持了一定距離，這對夫婦因此並未投保洪水險。目前兩人只能帶著貓，在住家原址的一處儲物貨櫃中睡充氣床墊。凱莉的女兒已在募款平台「GoFundMe」發起活動，目前已募得近4.85萬美元（約新台幣154萬元），希望能協助兩位老人家重新安頓生活。湯姆表示，「大自然贏了，雖然帶走了房子，但沒有帶走我們。我們對此心存感激，因為我們還擁有彼此」。

夏威夷 茂宜島 房子

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