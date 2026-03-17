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美財長：川習會若延後 與中國是否護航荷莫茲無關

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導

美國財政部長貝森特今天表示，美中關係穩定，而若總統川普延後了北京訪問，不會是因為美中貿易爭端，也不會是因為荷莫茲海峽護航問題未符合美方要求所致。

路透社報導，貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰，以及美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）結束在巴黎為期兩天的會談，雙方為預訂4月初舉行的川習會討論出輪廓。

不過，川普今天表示，他希望將此次訪問北京行程延後一個月，理由是美國正在對伊朗作戰。

貝森特在巴黎會後向媒體表示，如果川普總統訪問北京行程延後，那是因總統作為美國三軍統帥，必須留在華府坐鎮。

在伊朗實質封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）石油運輸航道之後，川普呼籲中國及其他國家能協助船隻安全通行。

貝森特說：「訪問北京行程延後，與中國是否對荷莫茲海峽護航作出承諾無關；雖然中國這麼做對其自身有利，但延期並非因為川普總統的要求未獲滿足。」

貝森特也指出，巴黎的會談「具建設性，展現雙邊關係的穩定性」。

隨後，貝森特在社群平台X上發文說，下一場川習會「正朝著良好方向前進。」

荷莫茲海峽 川習會

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