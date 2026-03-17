從右翼旗手到外國代理人疑雲 卡爾森崛起與轉變

美國知名保守派評論員卡爾森曾是總統川普忠實盟友，但這段關係近來因他公開批評美方對伊朗的軍事行動而生變，他日前還自曝疑因與伊朗人士接觸而遭調查，捲入外國代理人疑雲。

綜合美國全國公共電台（NPR）、非營利媒體TheConversation和「衛報」（The Guardian）報導，56歲的卡爾森最初在保守派平面媒體起家，隨著有線新聞興起轉戰電視。

他先後在美國有線電視新聞網（CNN）與微軟國家廣播公司（MSNBC）任職，之後加入福斯新聞頻道（Fox News），2016年川普當選前夕福斯讓他主持自己的節目，使他迅速躍升為右翼媒體重要人物。

卡爾森在川普2015年宣布競選總統時，是少數認真看待他政治潛力的保守派評論員之一。觀察人士指出，他當時已看出訴求民族主義與反建制情緒的候選人，在共和黨初選可能大有斬獲，因此在福斯的聲勢逐漸上升。

作家曾格利（Jason Zengerle）表示，將卡爾森「僅僅視為媒體人物是錯誤的，因為我認為他的野心更大。他在目前這個階段更像是一個政治參與者，而非媒體從業員」。

卡爾森2010年與人創辦保守派新聞網站「每日傳訊」（The Daily Caller），希望打造一個重視事實報導的保守派媒體，但很快就發現，涉及種族、移民與性別議題的煽動性內容更能吸引流量，媒體路線因此逐漸轉向更具爭議的評論風格。

他在福斯新聞主持節目期間，常為川普政策辯護，並成為美國右翼輿論的重要聲音。然而，卡爾森2023年突然遭福斯新聞解僱，原因至今未完全明朗。離開傳統媒體後，他改在社群平台X推出節目，持續吸引大量觀眾，並表達更為邊緣的極右立場。

然而，卡爾森近來公開批評川普對伊朗發動的「史詩怒火」（Operation Epic Fury）行動，形容這場攻擊「令人作嘔且邪惡」，質疑美國為何捲入這場衝突。

川普隨後回應說：「塔克（卡爾森）迷失了方向，他不是MAGA（讓美國再次偉大）陣營的一員。」兩人關係降至冰點。

爭議不僅於此。卡爾森近日公開表示，自己可能因與伊朗人士聯絡，而面臨「為外國勢力充當代理人」的刑事指控。

卡爾森說：「中央情報局（CIA）正準備針對我進行某種刑事移送，向司法部提交一份所謂我犯下罪行的報告。」

他堅稱自己「不是外國勢力的代理人」。他說：「與許多評論美國政治和全球事務的人不同，我唯一的忠誠對象是美國，且從未做出不利於國家的行為」。

儘管爭議頻頻，一些觀察人士認為，卡爾森的影響力已超越媒體領域。分析指出，他不僅積極介入共和黨政治運作，也曾被討論可能投入公職，甚至在2028年挑戰總統大位。

如今，卡爾森的節目仍吸引數以百萬計觀眾。支持者視他為「美國優先」理念的代言人，批評者則認為他推動陰謀論與極端政治。但無論評價如何，卡爾森已成為當代美國保守派政治與媒體生態的重要象徵人物。