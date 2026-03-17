白宮幕僚長威爾斯罹乳癌 川普：治療期間繼續工作

美國總統川普（Donald Trump）今天指出，現年68歲的白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）遭診斷出罹患乳癌，但她會在治療期間繼續工作。

法新社報導，威爾斯是第一位女性白宮幕僚長，她被普遍視為川普第2個美國總統任期的幕後重要人物。

川普於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「蘇西威爾斯是一位傑出的白宮幕僚長…但很不幸，被診斷出罹患早期乳癌，她決定立即接受治療，而不是等待。」

川普還表示，威爾斯擁有一支優秀的醫療團隊，且預後評估非常好，而治療期間，她會幾乎全職待在白宮。

威爾斯在公眾場合保持低調，但私下裡，她是一位意志堅定的把關人，主要任務為避免重蹈川普首次入主白宮時的覆轍，即是防止混亂及內訌再次發生。