FCC主席卡爾曾訪台 讚民主燈塔

美國、伊朗二月底開戰後，川普政府經常指稱批判華府的報導是假新聞。除了總統川普帶頭說「假新聞媒體」想讓美國戰敗、聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）主席卡爾祭出撤照威脅，美國國防部長赫塞斯近日也與白宮同聲批評美媒的伊朗相關報導。

卡爾就任川普第二任內的ＦＣＣ主席前，曾是首位訪台的ＦＣＣ委員、大讚台灣是「自由民主燈塔」；川普前年十一月宣布提名卡爾擔任現職時，肯定他是「言論自由戰士」。但華盛頓郵報十五日報導，各界對伊朗戰爭的監督，已加劇川普政府對傳統媒體的施壓行動，卡爾是其中關鍵人物。

卡爾還曾施壓迪士尼旗下的美國廣播公司（ＡＢＣ）及其附屬台，暫時停播常批評川普的喜劇演員吉米金莫的節目。卡爾並將廣電媒體應提供不同立場候選人平等使用機會的「等時規定」，延伸至日夜間脫口秀。他還對多家媒體公司展開調查，這些做法都受到言論自由倡議人士的譴責。

卡爾建議ＦＣＣ調查ＡＢＣ日間脫口秀節目「觀點」的政治內容。二月，深夜脫口秀主持人史蒂芬柯貝爾指稱，由於ＦＣＣ推出關於「等時規定」的新指導方針，他所在的ＣＢＳ禁止他播出對一位民主黨籍參議員參選人的訪問。

川普十三至十四日也在真實社群大肆批評媒體，包括分享標題為「川普總統正在重塑媒體」的圖表，列舉多位已「走路」的知名記者和主播，也提到華郵的大規模裁員。

赫塞斯十三日則批評美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）一則報導是假新聞。該報導指稱華府低估伊朗干擾荷莫茲海峽石油運輸的能力。他還說，一旦派拉蒙天空之舞執行長艾里森順利併購ＣＮＮ母公司華納兄弟探索，情況將改善。艾里森是川普的盟友。

ＣＮＮ執行長湯普森十三日聲明反駁，ＣＮＮ會堅守自身新聞原則，「一些政客聲稱對其決策提出疑問的新聞報導是假的，其動機顯而易見」。