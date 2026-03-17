聽新聞
0:00 / 0:00

FCC主席卡爾曾訪台 讚民主燈塔

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國、伊朗二月底開戰後，川普政府經常指稱批判華府的報導是假新聞。除了總統川普帶頭說「假新聞媒體」想讓美國戰敗、聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）主席卡爾祭出撤照威脅，美國國防部長赫塞斯近日也與白宮同聲批評美媒的伊朗相關報導。

卡爾就任川普第二任內的ＦＣＣ主席前，曾是首位訪台的ＦＣＣ委員、大讚台灣是「自由民主燈塔」；川普前年十一月宣布提名卡爾擔任現職時，肯定他是「言論自由戰士」。但華盛頓郵報十五日報導，各界對伊朗戰爭的監督，已加劇川普政府對傳統媒體的施壓行動，卡爾是其中關鍵人物。

卡爾還曾施壓迪士尼旗下的美國廣播公司（ＡＢＣ）及其附屬台，暫時停播常批評川普的喜劇演員吉米金莫的節目。卡爾並將廣電媒體應提供不同立場候選人平等使用機會的「等時規定」，延伸至日夜間脫口秀。他還對多家媒體公司展開調查，這些做法都受到言論自由倡議人士的譴責。

卡爾建議ＦＣＣ調查ＡＢＣ日間脫口秀節目「觀點」的政治內容。二月，深夜脫口秀主持人史蒂芬柯貝爾指稱，由於ＦＣＣ推出關於「等時規定」的新指導方針，他所在的ＣＢＳ禁止他播出對一位民主黨籍參議員參選人的訪問。

川普十三至十四日也在真實社群大肆批評媒體，包括分享標題為「川普總統正在重塑媒體」的圖表，列舉多位已「走路」的知名記者和主播，也提到華郵的大規模裁員。

赫塞斯十三日則批評美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）一則報導是假新聞。該報導指稱華府低估伊朗干擾荷莫茲海峽石油運輸的能力。他還說，一旦派拉蒙天空之舞執行長艾里森順利併購ＣＮＮ母公司華納兄弟探索，情況將改善。艾里森是川普的盟友。

ＣＮＮ執行長湯普森十三日聲明反駁，ＣＮＮ會堅守自身新聞原則，「一些政客聲稱對其決策提出疑問的新聞報導是假的，其動機顯而易見」。

迪士尼 赫塞斯 華府

延伸閱讀

美右翼名嘴稱與伊朗通聯被查 遭扣上外國代理人罪名

批媒體報導伊朗戰事不實 FCC主席揚言撤照

護航海峽 美「不情願盟友」推三阻四

和戰喊話…伊朗：美以空襲 伊拒停火

相關新聞

呼應川普 美FCC威脅「假新聞媒體」撤照

美國總統川普上周宣稱幾家主流美媒報導伊朗戰事時標題刻意誤導，是「假新聞媒體」。美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）主席卡爾其後威脅，這類「假新聞廣播媒體」恐遭撤照。跨黨國會議員和官員批評，政府干涉新聞自由將違法違憲。

FCC主席卡爾曾訪台 讚民主燈塔

美國、伊朗二月底開戰後，川普政府經常指稱批判華府的報導是假新聞。除了總統川普帶頭說「假新聞媒體」想讓美國戰敗、聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）主席卡爾祭出撤照威脅，美國國防部長赫塞斯近日也與白宮同聲批評美媒的伊朗相關報導。

不排除川習會延期 白宮：川普最大責任是延續軍事行動成功

美國總統川普預計3月底訪問北京，但現在則出現變數，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）16日不排除川習會的日期可能會被延後，李維特表示，川普現在最重要的責任就是確保「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）持續獲得成功。

奧斯卡╱一戰再戰囊括6大獎 麥可B喬丹、潔西伯克利奪帝后

第98屆奧斯卡(Academy Awards)頒獎典禮16日在洛杉磯舉行，入圍16項的吸血鬼電影「罪人」(Sinners)與入圍13項的「一戰再戰」(One Battle after Another)競爭激烈，最終「一戰再戰」獲得最佳影片、最佳導演、最佳男配角等六項大獎，力壓「罪人」成為最大贏家。

奧斯卡／主持人歐布萊恩開場 拿「淫魔」事件開英國玩笑

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮(Academy Awards)15日晚間在洛杉磯杜比劇院(Dolby Theatre)登場。受到伊朗戰爭影響，日前媒體報導傳出伊朗可能以無人機攻擊加州，洛城警方本周稍早接獲消息指出可能有抗議人士鬧場，典禮之前的星光大道活動特別加強戒備。資深女星黛咪摩兒(Demi Moore)、超級名模海蒂柯隆(Heidi Klum)、奧斯卡影后瑪莉麥特琳(Marlee Matlin)、「阿凡達」(Avatar)女星柔伊莎達娜(Zoe Saldana)、知名導演史派克李(Spike Lee)等都在大約華氏80度的高溫下，盛裝走上紅毯。

奧斯卡／今年舞台不同以往 綠意盎然打造禪風「慶祝聖殿」

奧斯卡典禮是好萊塢最盛大的頒獎活動，舞台設計也備受矚目，不過今年布置格外不同，舞台呈現獨特的禪風，不但有綠色植物搬上舞台，還透過各類大自然材質向奧斯卡致敬，也為當前動盪不安的世界帶來療癒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。