呼應川普 美FCC威脅「假新聞媒體」撤照

美國總統川普上周宣稱幾家主流美媒報導伊朗戰事時標題刻意誤導，是「假新聞媒體」。美國聯邦傳播委員會（ＦＣＣ）主席卡爾其後威脅，這類「假新聞廣播媒體」恐遭撤照。跨黨國會議員和官員批評，政府干涉新聞自由將違法違憲。

川普十四日在自創社媒真實社群發文聲稱，華爾街日報、紐約時報等「卑劣」媒體日前報導美軍五架加油機在沙烏地阿拉伯遭伊朗擊中，其實四架幾乎沒事，最後一架受損稍重但很快能復飛，「他們糟糕的報導與事實完全相反」。川普十五日又發文支持卡爾上述威脅，表示幾家媒體機構腐敗、極不愛國。

卡爾十四日在社媒Ｘ轉發川普較早的發文，表示「那些散播謠言與扭曲新聞、也就是所謂假新聞的廣播媒體，現在在執照續期前，還有機會改過自新。法律明確規定，廣播媒體必須符合公共利益運作，否則將失去執照」。卡爾未點名任何媒體。

川普從第一任期就一直嘲諷主流媒體是假新聞，還曾因認為其內容偏頗而控告哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）、英國廣播公司（ＢＢＣ）等媒體。卡爾自擔任川普第二任的ＦＣＣ主席以來，便是川普媒體議程的執行者；華盛頓郵報十五日報導說，卡爾上述說法又一次凸顯該角色。

ＦＣＣ監管的媒體只限取得公有無線電波執照播放節目的廣電媒體，例如國家廣播公司（ＮＢＣ）的地方附屬台或全國公共電台（ＮＰＲ）成員。近年隨著有線電視、衛星電視和網路分占市場，ＦＣＣ影響力下降，但仍有權監管媒體收購和合併，包括最近ＣＢＳ新聞網母公司「派拉蒙天空之舞」與ＣＮＮ母公司「華納兄弟探索」的交易。

卡爾十四日另在ＣＢＳ專訪說，人們習慣視廣電執照為財產權，無論做什麼都不會失去，但他希望大家重新意識到廣電關乎公共利益，各業者應享有完全報導自由，但不能扭曲新聞。

共和黨籍聯邦參議員強生十五日在福斯新聞「周日簡報」節目說，無論是誰執政，他都不贊成政府操控私人企業或干預受到憲法第一修正案保障的言論自由，「我較希望聯邦政府盡可能別插手私部門。聯邦政府職責是保護我們的自由和憲法權利」。

民主黨籍聯邦參議員華倫說，政府僅因不喜歡伊朗戰爭相關報導就審查言論自由，是違法行為，卡爾的威脅是獨裁者的伎倆；同黨參議員夏茨說，這擺明是要求對戰事報喜不報憂。加州州長紐森直言，這是「公然違憲」。