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不排除川習會延期 白宮：川普最大責任是延續軍事行動成功

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不排除川習會延期 白宮：川普最大責任是延續軍事行動成功

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。路透
白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）。路透

美國總統川普預計3月底訪問北京，但現在則出現變數，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）16日不排除川習會的日期可能會被延後，李維特表示，川普現在最重要的責任就是確保「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）持續獲得成功。

川普15日受訪金融時報，威脅北約和中國協助護航荷莫茲海峽，並暗示若北京拒絕配合將延後川習會。

對於川習會是否有可能破局，李維特16日否認川習會陷入危機，但表示，有可能因為美伊衝突而延後；李維特說，川普非常期待訪問，但就是時機點的問題；李維特說，川普最重要的責任是確保史詩怒火行動獲得成功；李維特說，只要有新的日期，白宮就會對外更新。

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