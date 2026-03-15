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科技巨頭拚AI算力在美國狂蓋資料中心 引發地方反彈

中央社／ 奧斯汀15日綜合外電報導

資料中心對地方城市而言理當是個禮物，如今卻被愈來愈多美國城市首長視為麻煩。

法新社報導，在期中選舉日益接近之際，科技巨頭承諾的就業和稅收紅利，已被各種負面衝擊的討論給取代，包括燃氣渦輪機造成汙染、電網負荷過重，以及民眾愈來愈覺得人工智慧（AI）革命是建立在一般百姓的犧牲之上。

這個問題已大到足以讓白宮關切。總統川普（Donald Trump）本月召集多家科技公司，要求它們為全國各地新蓋的資料中心，負擔巨額的供電成本。

田納西州查塔努加（Chattanooga）市長凱利（TimKelly）在德州奧斯汀（Austin）舉行的美國南方音樂節（SXSW）場邊告訴法新社，談到資料中心，大部分都是在講「這就是未來，是經濟發展，我們得盡可能快步前進」，「我不會說我一定不同意，但現在情況開始變有趣了」。

許多人最關注的是富豪馬斯克（Elon Musk）的xAI。這家公司以目不暇給的速度在田納西州曼菲斯（Memphis）及鄰近的密西西比州推動興建AI基礎設施

為滿足龐大的能源需求，xAI在南曼菲斯的基地至少有18座甲烷燃氣渦輪機在運轉，有時甚至未獲許可。外界指控這些設施排放汙染物，影響以非裔為主、已經深受工業汙染困擾的社區。

與此同時，微軟（Microsoft）、Google、Meta與亞馬遜（Amazon）也在全美各地尋找地點來建設龐大無窗的混凝土資料中心，以因應難以滿足的AI算力需求。

亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）已成為科技業爭相進駐的熱點，這得歸功於當地優惠的稅務誘因、低度監管，以及新設的半導體工廠。

不過，鳳凰城市長蓋雷哥（Kate Gallego）指出，當地居民日益厭倦看到社區內資料中心持續增加，為本來就不堪重負的水資源和電力網帶來壓力。

蓋雷哥在SXSW會場表示，如果住家前院突然出現輸電設備，對很多人而來說，這不令人嚮往。

而她對產業的不滿，不僅止於電線問題。

亞利桑那州最大電力供應商APS已指出，如果所有申請進駐其服務地區的資料中心都獲得許可，它無法滿足所有需求。屆時電力需求將達到1萬9000百萬瓦，是現有電網峰值紀錄的兩倍以上。

鳳凰城 基礎設施 亞馬遜

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