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美能源部長指示石油公司 重啟加州外海鑽探作業

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導

美國能源部長萊特（Chris Wright）昨天援引「國防生產法」，指示一家總部位於德州的油氣公司恢復在南加州外海的鑽探作業，該區設施曾在2015年漏油事故中受損。

美聯社報導，根據能源部的新聞稿，恢復塞布爾近海公司（Sable Offshore Corp.）位於聖伊尼茲（Santa Ynez）的作業單位及聖塔芭芭拉（Santa Barbara）外海的輸油管線，是為了化解能源供應中斷的風險。

該作業單位包含聯邦海域內的3座鑽井平台、離岸與陸上管線，以及拉斯弗洛雷斯峽谷（Las Flores Canyon）處理設施。官員表示，該設施每日可產出約5萬桶原油，每月可替代近150萬桶進口原油。

萊特在聲明中表示：「川普政府仍致力於將全美人民及其能源安全放在首位。遺憾的是，部分州領導人並未遵循同樣的原則，這可能帶來災難性後果，不僅影響其居民，也可能危及我們的國家安全。」

他表示：「今天的命令將強化美國的石油供應，並恢復對國家安全與國防至關重要的輸油管線系統，確保西岸軍事設施擁有對戰備狀態至關重要的可靠能源。」

美國總統川普在第二任期就職首日便簽署行政命令，廢除前總統拜登對東西岸未來離岸石油鑽探的禁令。隨後，聯邦法院也裁定拜登先前將6.25億英畝聯邦海域排除在石油開發之外的命令無效。

加州州長紐松（Gavin Newsom）譴責此舉。他在聲明中表示：「這是一次非法重啟管線的企圖。該管線的營運商不僅面臨刑事控訴，且已被多項法院命令禁止重啟。」

紐森強調：「加州不會任由川普當局犧牲本州的沿海居民、環境與高達510億美元的沿岸經濟。川普政府與塞布爾近海公司正違反多項法院命令，我們法庭上見。」

川普 國家安全

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