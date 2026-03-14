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認定騷擾！美法院封殺司法部傳票 阻擋對Fed翻修總部刑事調查
美國法院封殺司法部對聯準會（Fed）發出的傳票，理由是證據「薄弱」。這項判決能阻擋司法對Fed及鮑爾的刑事調查；Fed贏下一局，也使司法部檢察官對Fed主席鮑爾發動刑事調查的企圖受到重擊。
哥倫比亞區聯邦法官鮑斯柏格在意見書中指出，檢察官利用Fed總部大樓翻新一事，迫使鮑爾「屈服」，並順從川普沒完沒了的降息要求。
他指出，「有充分證據顯示這份傳票的主要（若非唯一）目的，就是騷擾並壓迫鮑爾向總統讓步，否則就得辭職，並任命他想要的人出任主席」。
法官指出，川普政府「事實上提出零項證據」，指鮑爾涉嫌刑事罪，「理由如此薄弱且毫無實質性，法院只能判決這些都是藉口」。
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