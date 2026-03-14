美法官阻對聯準會主席鮑爾發傳票 司法部將上訴

美國一名法官今天擋下由總統川普任命的檢察官，在針對聯準會主席鮑爾的刑事調查中發出的傳票。法官同意鮑爾的看法，認為這項調查是企圖恐嚇聯準會降息的不正當手段。

路透社報導，哥倫比亞特區聯邦檢察長皮洛（Jeanine Pirro）的辦公室正在主導調查聯邦準備理事會（Fed）總部整修成本超支案。皮洛表示，司法部將對聯邦地區法院首席法官波斯博格（JamesBoasberg）的裁決提出上訴。

波斯博格認定，這些傳票是出於不正當目的發出，因此在法律上無效。

波斯博格在裁決書中寫道：「政府沒有提供任何證據證明，鮑爾（Jerome Powell）除了得罪總統之外曾犯下任何罪行。政府甚至可能因為有人看見他寄信，就調查他是否涉及郵件詐欺。」

今天的事態發展使得針對鮑爾的調查陷入僵局。同時，川普試圖在鮑爾任期於5月中旬屆滿時，安插更傾向降息的前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任主席的計畫，也因此受到影響。

經常遭到川普批評的鮑爾，於1月11日披露自己遭受調查，並譴責這威脅到聯準會的獨立性。

去年由川普任命的皮洛對法官的裁決感到憤怒，在記者會上痛斥波斯博格侵犯她作為檢察官的權力，並保護鮑爾免於受到檢視。

皮洛向媒體表示：「因此，鮑爾今天如同獲得豁免權。」她補充說，只要自己懷疑有法律遭到違反，就足以成為追查案件的理由。