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美海軍護航油輪？美防長：會為此做計畫
美國能源部長萊特（Chris Wright）近日指出，美國海軍有可能在月底開始護送油船通過荷莫茲海峽，國防部13日上午舉行記者會，對此未提出明確的時間表。參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）13日表示，美國希望依據現行的軍事目標來安全地、聰明地做這件事。
國防部長赫塞斯則表示，這會是國防部的任務為此做出計畫，讓美國總統川普得以有選項。
萊特12日接受CNBC訪問時表示，被問到美國海軍是否能在月底前開始護送油輪，通過荷莫茲海峽，他回答說，「我認為這種情況很有可能發生」；但他也表示，此事會「很快」發生，但不是「現在」，坦承美國尚未準備好立即啟動護航行動。
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