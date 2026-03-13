快訊

路透：美國備妥140億美元對台軍售案 川普可能在訪陸後批准

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
路透報導，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待美國總統川普批準。歐新社
路透報導，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待美國總統川普批準。歐新社

知情人士透露，美國已備妥包含先進攔截飛彈的大型對台軍售案，正待美國總統川普批准，川普有可能在本月訪問中國大陸之後簽署。這筆軍售案總額約140億美元，將成為美國迄今最大規模的對台軍售案。

路透報導，知情人士表示，這項軍售方案主要包括PAC-3愛國者飛彈和NASAMS防空飛彈，「只要總統點頭，這些就能正式對外宣布，一切都準備就緒」。

這位知情人士也說，另外還有價值60億美元的「不對稱」防衛能力，也在等待批准，可能會以配套或後續方案的形式公布，但他拒絕說明具體內容。

知情人士表示，由於川普計劃3月31日-4月2日訪問北京，並與中國大陸國家主席習近平會晤，這項軍售還未獲批准，但可能在川普返美後對外宣布。

一名白宮資深官員在回覆路透提問時證實，正在推動更多軍售批准，「軍售正在按程序推進，我們在台灣議題的政策沒有改變」。

這可望緩解台灣的焦慮。川普為了爭取與中國大陸達成有利貿易協議的一些行為，已讓部分中國大陸觀察家擔心，他可能會削減美國對台灣的軍事支持。

兩名台灣消息人士表示，華府已一再向台北當局表示支持台灣立場不變。不過，即將舉行的川習會仍帶來不確定性，另一名台灣消息人士說，北京正尋求延後美國對台軍售，試圖在川習會之前先營造更好的氛圍，「但我們對川普有信心，北京已低估白宮的戰略眼光」。

台灣國防部向路透表示，軍購計畫已與美方完成「初步協調」，美國美國國防安全合作署（DSCA）已提供待採購的項目和交付時程等資訊。

中國大陸外交部則表示，中國大陸「反對美國向中國台灣地區出售武器，這個立場一貫而明確」。

習近平 路透 白宮

