快訊

美國期中選舉逼近 兩黨搶推住房政策爭取選民支持

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國聯邦參議院今天以壓倒性票數通過一項跨黨派住房法案，目的在增建平價住宅。這項立法勝利難得一見，國會議員希望藉此向憂心生活成本上升的選民宣傳政績。

法新社報導，隨著美國11月期中選舉接近，共和、民主兩黨都急於向選民證明他們正著手解決住房負擔危機。不過，這項法案在聯邦眾議院的前景仍存在不確定性。

「21世紀住房之路法案」（21st Century ROAD toHousing Act）在參院以89票對10票通過，反映出全美各地房租與房價飆升引發的廣泛憂慮。

民主黨籍參議員、銀行委員會首席成員華倫（Elizabeth Warren）表示：「這項具有里程碑意義的跨黨派法案，將透過在全國各地社區建造更多住房，來解決這場危機的肇因。」

除了提供興建新住宅的激勵措施外，法案還包含多項計畫，例如將廢棄建築改建為住宅，以及提供補助翻修現有房產。

不過，這項法案在眾院面臨不確定的未來。部分保守派共和黨人表示反對，並警告參院版本可能需要大幅修改。

眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）成員批評法案中的部分條款，包括限制機構投資者購買獨棟住宅，以及文本中納入的暫時禁止發行央行數位貨幣（CBDC）等條款。

眾院議長強生（Mike Johnson）已告知眾院共和黨人，兩院可能需要進行正式協商，以調和不同版本法案。這一過程可能使法案延後數週。

眾院今年稍早曾以跨黨派支持通過自己的住房法案，但共和黨領袖表示，參院版本在若干關鍵方面與眾院版本存在差異。

白宮已表態支持參院的立法。不過，由於美伊戰爭等議題主導華府政治議程，住房政策一直難成焦點。

川普堅稱，在國會通過這項法案前，他不會簽署任何新法案。不過，只要總統沒有否決，法案仍可能在未經簽署下生效。

強生本週稍早在參議院發言時表示：「這項法案提出了真正可行的解決方案，將促進新住房建設、降低房價，並增加可負擔住宅的供給。」

法案 眾院

相關新聞

制裁已變相解除？ 南華早報：魯比歐將隨川普在月底一起訪華

根據《南華早報》報導，美國國務卿魯比歐預計將於本月晚些時候與美國總統川普總統一同訪問中國，此前他對北京方面的邀請似乎興趣缺缺。

美前司令：中國人攜攝影機闖美軍基地 滲透程度驚人

美前太平洋陸軍司令佛林近日表示，他2021年視察阿拉斯加部隊時，聽取情報簡報後震驚發現多起滲透事件，且全部涉及中國公民；...

遭北京兩度制裁的對中鷹派 南華早報：魯比歐擬隨川普訪中

南華早報13日引述消息人士指出，美國總統川普預計本月稍晚訪問中國，國務卿魯比歐也將隨行。消息人士表示，魯比歐先前對北京的訪問邀請似乎興趣不大，直到最近才對此表現出接受的態度。

美能源部長：油輪護航行動可能在月底前開展 不是現在

美國能源部長萊特12日接受CNBC訪問時表示，被問到美國海軍是否能在月底前開始護送油輪，通過荷莫茲海峽，他回到：「我認為這種情況很有可能發生」。但他也表示，此事會「很快」發生，但不是「現在」，坦承美國尚未準備好立即啟動護航行動。

看病太貴…調查揭三分之一美國人「曾為醫療費用勒緊褲帶」

根據今天公布的一項調查顯示，1/3美國人表示，去年曾為支付醫療費用，不得不作出某些犧牲，像是省下一餐或節省用藥

川普赴肯塔基、俄亥俄造勢 稱油價漲勢只是暫時

美國總統川普今天在肯塔基州與俄亥俄州的造勢行程中強調，因伊朗戰爭導致的汽油價格上漲只是暫時現象，試圖藉此安撫民心

