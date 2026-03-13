美國期中選舉逼近 兩黨搶推住房政策爭取選民支持

美國聯邦參議院今天以壓倒性票數通過一項跨黨派住房法案，目的在增建平價住宅。這項立法勝利難得一見，國會議員希望藉此向憂心生活成本上升的選民宣傳政績。

法新社報導，隨著美國11月期中選舉接近，共和、民主兩黨都急於向選民證明他們正著手解決住房負擔危機。不過，這項法案在聯邦眾議院的前景仍存在不確定性。

「21世紀住房之路法案」（21st Century ROAD toHousing Act）在參院以89票對10票通過，反映出全美各地房租與房價飆升引發的廣泛憂慮。

民主黨籍參議員、銀行委員會首席成員華倫（Elizabeth Warren）表示：「這項具有里程碑意義的跨黨派法案，將透過在全國各地社區建造更多住房，來解決這場危機的肇因。」

除了提供興建新住宅的激勵措施外，法案還包含多項計畫，例如將廢棄建築改建為住宅，以及提供補助翻修現有房產。

不過，這項法案在眾院面臨不確定的未來。部分保守派共和黨人表示反對，並警告參院版本可能需要大幅修改。

眾議院自由黨團（House Freedom Caucus）成員批評法案中的部分條款，包括限制機構投資者購買獨棟住宅，以及文本中納入的暫時禁止發行央行數位貨幣（CBDC）等條款。

眾院議長強生（Mike Johnson）已告知眾院共和黨人，兩院可能需要進行正式協商，以調和不同版本法案。這一過程可能使法案延後數週。

眾院今年稍早曾以跨黨派支持通過自己的住房法案，但共和黨領袖表示，參院版本在若干關鍵方面與眾院版本存在差異。

白宮已表態支持參院的立法。不過，由於美伊戰爭等議題主導華府政治議程，住房政策一直難成焦點。

川普堅稱，在國會通過這項法案前，他不會簽署任何新法案。不過，只要總統沒有否決，法案仍可能在未經簽署下生效。

強生本週稍早在參議院發言時表示：「這項法案提出了真正可行的解決方案，將促進新住房建設、降低房價，並增加可負擔住宅的供給。」