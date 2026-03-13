快訊

法官判代理署長無權大裁員 川普另提USAGM署長人選

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國聯邦法官裁決總統川普指派的國際媒體署（USAGM）代理署長雷克無權對美國之音等媒體進行大裁員；國務院今天說，總統提名國務院次卿羅傑斯出任國際媒體署新任署長。

路透社報導，主管國務院公共外交的羅傑斯（SarahRogers），曾帶領美國政府對抗歐洲的網路審查，華府認為歐洲有關法規已構成監督審查。

國際媒體署負責監管美國所資助的媒體機構，如「美國之音」（Voice of America）等，這些媒體負責對極權國家民眾播報工作，傳播範圍可達數億人。

國務院發言人表示：「國際媒體署的任務，長期以來與國務院密切相關，而主管公共外交的國務次卿一向負責與國際媒體署協調運作。」

國務院說：「若羅傑斯獲聯邦參議院通過出任國際媒體署署長，將能有效加強兩部門的協調，符國家利益。」

羅傑斯必須經聯邦參議院確認後，方能正式上任。

司法部今天在法院文件中指出，副國務卿瑞加斯（Michael Rigas）將暫時代理國際媒體署署長一職。

代理署長雷克（Kari Lake）去年解僱美國之音許多員工，也削減「自由亞洲電台」（Radio Free Asia）和「自由歐洲電台/自由電台」（Radio Free Europe/RadioLiberty）等人力運作。

聯邦法院法官藍柏斯（Royce Lamberth）本月7日做出有利於原告的簡易判決。原告包括美國之音記者及聯邦員工工會。

原告認為，雷克擔任代理署長一事，以及他所採取的措施，已經違反「聯邦職位空缺改革法」（FederalVacancies Reform Act）和憲法有關任命條款（Constitution's Appointments Clause）。

川普政府計劃精簡一些政府部門，這回法官的判決再度讓川普措施受重挫。

