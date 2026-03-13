快訊

底特律猶太會堂遇襲 FBI定調「針對性暴力行為」

中央社／ 底特律12日綜合外電報導

美國聯邦調查局（FBI）官員今天表示，將把密西根州底特律（Detroit）近郊一座猶太會堂的攻擊事件，定調為「針對猶太社群的暴力行為」進行調查。

法新社報導，FBI底特律外勤辦公室主管探員倫揚（Jennifer Runyan）在記者會上稱此事「令人深感不安和悲痛」，並表示FBI正在主導調查。

她說：「我們將本案作為針對猶太社群的針對性暴力行為。」調查人員目前尚未確定犯案動機。

一名駕駛開著一輛皮卡車衝破底特律近郊西布倫菲爾德（West Bloomfield Township）以色列聖殿猶太會堂（Temple Israel Synagogue）的大門，引發火災並觸發大規模警力應對。

警長布夏爾（Michael Bouchard）表示，會堂的工作人員、老師，以及附屬幼兒中心的140名孩童均未受傷。

布夏爾說：「從我看的影片來看，他是有目的地沿著走廊行駛。」

攻擊發生後的幾分鐘內，猶太會堂冒出濃濃黑煙。布夏爾表示，一名保全人員被車輛撞擊，一度失去意識，但沒有生命危險。另有30名執法人員因吸入濃煙而接受治療。

西布倫菲爾德警察局長楊恩（Dale Young）表示，會堂的保全人員「與這名男子交戰並解除威脅」。

布夏爾說，犯嫌被發現陳屍車內。目前尚不清楚他是被安全人員開槍射殺，還是自殺身亡。

當局清理完事發建築後，約有十幾名家長衝進會堂接孩子，其他家庭則在附近的一個猶太社區中心團聚。

賈可布斯（Allison Jacobs）18個月大的女兒在以色列聖殿猶太會堂的托嬰中心就讀，她說，在她還不知道發生什麼事之前，就收到一位老師傳來訊息，說孩子們都沒事。

她告訴美聯社：「這真是難以言喻，我當時震驚不已，希望那是一則假消息。」

她說：「你從不認為這種事真的會發生在你身上…今天早上我還在為伊朗那所被攻擊的學校感到悲傷。」

