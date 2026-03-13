美前司令：中國人攜攝影機闖美軍基地 滲透程度驚人

美前太平洋陸軍司令佛林近日表示，他2021年視察阿拉斯加部隊時，聽取情報簡報後震驚發現多起滲透事件，且全部涉及中國公民；有人直接進入基地大門，也有人進入設施內部，在後車廂藏有攝影機及無人機。

退役美國陸軍上將佛林（Charles Flynn）2021年至2024年擔任太平洋陸軍司令。去年7月「漢光41號」演習期間，佛林曾訪台交流美台軍事合作。他9日接受「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）訪問，指中共在美國本土運作間諜網絡。

佛林說，他2021年前往阿拉斯加視察，以爭取成立第11空降師。他聽取情報簡報後「震驚地發現，有這麼多的滲透事件發生在我們的基地，而這些滲透者都是身在美國的中國公民」。

他表示，這些人會直接進入基地大門，有些人甚至成功進入了設施內部，後車廂藏有攝影機和無人機。這些行動也發生在基地外，例如無人機曾在美軍設施和訓練區域附近飛行。

佛林指出，唐諾利（Donnelly）及育空（Yukon）訓練區可能是美國陸軍最大的陸地和空域訓練區，而兩者就在阿拉斯加。俄羅斯一向重視阿拉斯加動態，中國則是近年才了解到這一地區的戰略價值，因為可從中獲取的利益巨大。

當記者問到，中共在美國境內的間諜網絡規模時，佛林指出，據估計，美國有超過32.5萬名中國學生。「試想一下，如果其中25%或30%是真正的間諜，會是什麼景象」？換句話說，這些中國學生在美收集大量情報後送回中共。

佛林進一步主張，在美國的每一位中國公民都以某種方式在中共控制下行事，因為中共向他們在中國的家人施壓。當間諜網絡和資訊戰結合，削弱公眾對政府的信任，就會對美國及其主權產生複合式衝擊。

他也說，中國持續進行戰場準備，目的是干擾、拖延、阻斷美軍在西太平洋投射力量。

「他們（北京）擁有3項優勢。首先是人數優勢，再者是所謂的彈藥庫縱深（magazine depth），也就是大量的載台及武器。此外，他們採取內線作戰策略。」佛林指出，中國距離台灣最近的目標只有約160公里，而美軍需要跨越約1.3萬公里的距離。

他表示，美軍的問題在於後勤支援、作戰部署以及指揮控制，以及必須縮短時間差。因此美軍須前沿部署。任何在網路和太空領域阻止、干擾、破壞美軍決策能力的行動，都會影響美軍採取必要的反制措施。

佛林去年在聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the ChineseCommunist Party）作證時表示，中國「目標是不用入侵就使台灣屈服」，但「我們不能忽視他們利用空中、海上和地面部隊所帶來的威脅」。

他並向國會建議，美國必須加強陸上軍事能力，以備必要時在軍事上支援台灣。