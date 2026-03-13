快訊

遭北京兩度制裁的對中鷹派 南華早報：魯比歐擬隨川普訪中

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿魯比歐7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。美聯社
美國國務卿魯比歐7日在佛州的川普國家多拉爾邁阿密度假村，出席美洲之盾峰會工作午餐。美聯社

南華早報13日引述消息人士指出，美國總統川普預計本月稍晚訪問中國，國務卿魯比歐也將隨行。消息人士表示，魯比歐先前對北京的訪問邀請似乎興趣不大，直到最近才對此表現出接受的態度。

自2010年當選美國參議員後，魯比歐因對美國對手採取鷹派立場而聲名顯著，包括中國、伊朗與古巴，也曾將北京形容為對美國利益的威脅。在北京認為敏感的多項議題上，包括新疆、台灣與香港問題，他也是最直言不諱的參議員之一。

中國2020年對當時仍是聯邦參議員的魯比歐實施制裁，使他成為首位遭中國制裁的現任美國國務卿。第一次制裁是中國回應美國以新疆維吾爾族少數民族遭指控受到不當對待為由，對中方官員實施制裁；第二次則是回應美國在2019年香港抗議活動後，再度對中國內地及香港官員實施制裁。

北京並未說明2020年制裁魯比歐將帶來哪些具體後果，但這類措施通常會禁止被制裁官員及其親屬入境中國，也因此引發外界質疑，目前同時兼任代理國家安全顧問的魯比歐是否能夠踏上中國領土。不過，魯比歐似乎已在部分觀點上有所調整，以配合川普對國際事務的處理方式；川普在第一任期早期曾對中國加徵關稅，如今似乎希望與北京達成協議。

消息人士透露，魯比歐先前可能不願隨川普訪中的原因之一，是此行議程重點在貿易，主要由財政部長貝森特主導。此外，魯比歐長期以來對中國採取強硬立場，也是他對訪問有所猶豫的另一個原因，因為他可能不願被視為在立場上有所軟化。

魯比歐若隨行出訪，可能有助於緩解圍繞川普訪中行程的一些問題，因為北京方面對此次訪問準備不足的不滿正不斷升高。中方尚未說明是否會豁免相關制裁，但中國外交部2025年1月被問及此事時表示，中美官員之間有必要保持高層溝通。

消息人士表示，鑑於川普與習近平峰會具有全球重要性，魯比歐不會想缺席。魯比歐今年2月被問到中國是否會解除制裁、以便他能與川普一同訪中時回答說：「等我去的時候就知道了。」

美前司令：中國人攜攝影機闖美軍基地 滲透程度驚人

美前太平洋陸軍司令佛林近日表示，他2021年視察阿拉斯加部隊時，聽取情報簡報後震驚發現多起滲透事件，且全部涉及中國公民；...

美能源部長：油輪護航行動可能在月底前開展 不是現在

美國能源部長萊特12日接受CNBC訪問時表示，被問到美國海軍是否能在月底前開始護送油輪，通過荷莫茲海峽，他回到：「我認為這種情況很有可能發生」。但他也表示，此事會「很快」發生，但不是「現在」，坦承美國尚未準備好立即啟動護航行動。

看病太貴…調查揭三分之一美國人「曾為醫療費用勒緊褲帶」

根據今天公布的一項調查顯示，1/3美國人表示，去年曾為支付醫療費用，不得不作出某些犧牲，像是省下一餐或節省用藥

川普赴肯塔基、俄亥俄造勢 稱油價漲勢只是暫時

美國總統川普今天在肯塔基州與俄亥俄州的造勢行程中強調，因伊朗戰爭導致的汽油價格上漲只是暫時現象，試圖藉此安撫民心

華人地產商張欣1320萬再購紐約上東區物業 整合6地塊建豪華公寓

由華人地產商張欣領導、總部設於紐約的Closer地產(Closer Properties)，日前完成曼哈頓上東區萊辛頓大道1133號(1133 Lexington Avenue)物業的收購，成交價為1320萬元，為當周上東區最大一筆商業地產交易。該物業是張欣在當地整合開發計畫中的最後一塊地，收購完成後，整體地塊投資總額預計達7600萬元。

