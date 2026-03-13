快訊

底特律猶太會堂遭卡車衝撞 川普矢言徹查到底

中央社／ 記者侯姿瑩華盛頓12日專電

美國和以色列持續攻擊伊朗之際，一名男性今天駕駛卡車衝撞美國密西根州底特律郊區一處猶太會堂，與安全人員發生衝突被擊斃，一名安全人員遭車撞傷。美國總統川普隨後向密西根猶太社群表達慰問並表示，政府一定會徹查到底。

路透社報導，密西根州警方表示，位於底特律郊區西布倫菲爾德（West Bloomfield）的以色列聖殿猶太會堂（Temple Israel Synagogue）當地時間今天中午發生槍擊事件。

當局表示，嫌犯駕駛卡車強行闖入大門，並一路衝進大廳，隨即與安全人員發生正面衝突，隨後遭擊斃，目前尚不清楚他是被安全人員開槍射殺，或自殺身亡。現場沒有其他民眾受傷，僅有一名主要安全人員被車撞傷，已送醫治療，應無大礙。

川普（Donald Trump）今天下午在白宮一場活動致詞時表示，要對密西根州的猶太社區及底特律民眾表達慰問。他已聽取這起事件的相關簡報，這是「可怕的事」，但這類事情持續發生。

他強調，「我們一定會徹查到底」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，多位執法部門消息人士表示，嫌犯車內發現大量爆裂物。

根據以色列聖殿猶太會堂官網，該會堂擁有超過1.2萬名成員。

此外，外電報導，美國南部維吉尼亞州的老道明大學（Old Dominion University）今天也發生槍擊案，造成包括攻擊者在內的2人死亡，另有2人受傷。聯邦調查局（FBI）表示，正以「恐怖主義行為」方向來偵辦。

根據白宮媒體團提供資訊，川普今天出席白宮活動離場時被問及這兩起事件，他回應說，「悲劇，悲劇」。

