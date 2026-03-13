快訊

維州校園槍擊案2死2傷 FBI：以恐怖主義行為方向偵辦

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

位於美國維吉尼亞州諾福克（Norfolk）的老道明大學發生槍擊案，造成包括攻擊者在內的2人死亡，另有2人受傷，聯邦調查局（FBI）局長說正以「恐怖主義行為」方向來偵辦。

法新社報導，FBI局長巴特爾（Kash Patel）在社群平台X上表示，針對這場攻擊，FBI聯合反恐任務小組正在跟地方當局協調。

他並指出，「多虧一群英勇的學生介入並制伏」武裝歹徒，執法人員也迅速到場應對，這些行動無疑挽救更多生命。

美聯社報導，當局已確認犯嫌名為賈洛（MohamedBailor Jalloh）。他曾企圖提供物質支援給激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State），於2016年認罪。

曾是陸軍國民兵的他被判監禁11年，但於2024年12月獲釋。

根據路透社，老道明大學（Old DominionUniversity）校方最初通報，槍手於今天上午10時49分前，在商學院康斯坦特大樓（Constant Hall）一間教室內開槍。

校警局長謝爾頓（Garrett Shelton）隨後表示，有兩名傷者被送往醫院，其中一人不治身亡，另有一名疑似被害人自行前往另一家醫院，3人都跟這所大學有關。槍手則是在開槍後不久即遭擊斃。

根據巴特爾的說法，兩名傷者為美國陸軍人員。

校長韓普希爾（Brian Hemphill）發聲明對全校表示，學校經歷一場「悲劇」，並感謝警方和急救人員迅速介入處理。

維吉尼亞州州長史班伯格（Abigail Spanberger）在臉書（Facebook）寫道，她已與校方領導階層溝通，並給予支援。

根據校方網站，老道明大學創立於1930年，目前約有2萬4000名學生。

