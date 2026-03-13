底特律猶太會堂遭卡車衝撞 嫌犯斃命無人重傷

當局表示，一名男性嫌犯今天駕駛卡車衝撞密西根州底特律郊區一處猶太會堂，與安全人員發生衝突被擊斃。據悉，這起事件中沒有其他人員受重傷。

路透社報導，密西根州警方表示，當地時間12日中午約12時30分，位於底特律郊區西布倫菲爾德（WestBloomfield）的以色列聖殿猶太會堂（Temple IsraelSynagogue）發生槍擊事件。

當局表示，嫌犯已遭擊斃，但目前尚不清楚他是被安全人員開槍射殺，還是自殺身亡。

奧克蘭郡（Oakland County）警長布夏爾（MichaelBouchard）向記者表示：「目前我們還無法判定嫌犯的死因，但安全人員確實對嫌犯開槍。」

布夏爾表示，嫌犯駕駛卡車強行闖入大門，並一路衝進大廳，隨即與安全人員發生正面衝突。

警長表示：「現場沒有其他民眾受傷，僅有一名主要安全人員被車撞傷，目前已送醫治療。該名人員應該沒有大礙。」

當局表示，這起事件中沒有任何孩童或工作人員受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，多位執法部門消息人士表示，嫌犯車內發現大量爆裂物。布夏爾表示，調查人員仍在搜查該車輛。

根據以色列聖殿猶太會堂的官網，該會堂擁有超過1.2萬名成員，並設有幼兒中心，收托對象最小僅6週大。