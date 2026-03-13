美國密西根州猶太會堂遇襲 傳槍手已死

美國能源部長萊特12日接受CNBC訪問時表示，被問到美國海軍是否能在月底前開始護送油輪，通過荷莫茲海峽，他回到：「我認為這種情況很有可能發生」。但他也表示，此事會「很快」發生，但不是「現在」，坦承美國尚未準備好立即啟動護航行動。

2026-03-12 20:05