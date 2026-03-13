為月底川習會鋪路 美財長15日赴巴黎會唔中方代表

美國財政部12日發出新聞稿指出，財政部長貝森特（Scott Bessent）預計於15日至16日至法國巴黎與中國國務院副總理何立峰會面，預料將為月底的川習會確立議題框架。

美國總統川普預定3月底訪問北京，財政部12日宣布貝森特將在法國巴黎與何立峰會面，貝森特表示，感謝川普與中國國家主席習近平之間的相互尊重，美中之間的貿易和經濟對話正繼續前進；貝森特表示，在川普的指示之下，他們的團隊將繼續取得成果，把美國農民、勞工和企業視為優先。