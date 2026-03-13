聽新聞
美維吉尼亞州老道明大學傳槍響 2人受傷、槍手身亡
美國南部維吉尼亞州的老道明大學（Old Dominion University）今天發生槍擊案，校方表示，這起事件造成兩人受傷，槍手已死亡。
法新社報導，校方發聲明表示，槍手在諾福克（Norfolk）校區一棟建築內開槍，造成兩人受傷。傷者已送醫。
聲明指出，警方與緊急救援人員「即刻因應」，「槍手現已死亡」。
校方也宣布，當天剩餘課程全面停課。
校園槍擊案在美國時有所聞。在美國，槍枝數量超過人口數，且即使是購買威力強大的軍用步槍，規範也很寬鬆。
