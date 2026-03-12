快訊

川普赴肯塔基、俄亥俄造勢 稱油價漲勢只是暫時

中央社／ 肯塔基州希布倫11日綜合外電報導
川普總統11日在肯塔基州希伯倫的Verst Logistics公司發表演說。（美聯社）
川普總統11日在肯塔基州希伯倫的Verst Logistics公司發表演說。（美聯社）

美國總統川普今天在肯塔基州與俄亥俄州的造勢行程中強調，因伊朗戰爭導致的汽油價格上漲只是暫時現象，試圖藉此安撫民心。

路透社報導，這是美國與以色列於2月28日空襲伊朗以來，川普（Donald Trump）首次參與造勢行程。他藉此機會加強經濟論述，並宣揚施政成果，為11月登場的期中選舉預作準備。

本屆期中選舉攸關共和黨能否保住在國會兩院的微幅多數；川普所屬的共和黨憂心，油價走揚恐加劇選民對經濟的焦慮，

在俄亥俄州辛辛那提（Cincinnati）的一間工廠，川普首場造勢便聚焦伊朗戰爭。

根據美國汽車協會（AAA）數據，肯塔基州及全美汽油價格較上月平均上漲61美分（約新台幣20元）。對此，川普表示：「油價會下跌。下跌幅度會超乎我們、任何人的預期。」

他接受辛辛那提地方電視台訪問時指出，美國將「稍微」釋出戰略石油儲備。前總統拜登（JoeBiden）先前也曾在俄羅斯入侵烏克蘭初期，釋出石油儲備以抑制油價上漲。

在肯塔基州北部希布倫（Hebron），川普向美國民眾宣傳其經濟政策，表示自己致力壓低藥價、推動小費與加班收入的所得稅減免，說相關措施皆納入國會去年通過的「大而美法案」（One Big BeautifulBill）。

希布倫是共和黨籍聯邦眾議員馬西（ThomasMassie）所屬選區。馬西不僅長期批評川普，意見也常與黨內相左。川普今天做出罕見一步，直入馬西選區召開集會，形容對方是一場「災難」。

馬西曾主導行動，要求美國司法部在處理已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案上更加透明，引發關注。

川普已公開支持前海軍海豹部隊（Navy SEAL）軍官蓋拉芮（Ed Gallrein）。蓋拉芮將在5月19日的黨內初選對上馬西。

川普向肯塔基群眾表示：「馬西對本黨而言是場災難，必須儘速將他下架。」

馬西接受路透社專訪時表示，儘管遭川普批評，他對選情仍感樂觀，說目前的「政治現實就是，會有更多人知道總統川普表態與我作對」。他說：「但好消息是，我們的民調顯示，即便在最極端情況下，也就是所有選民都知道川普反對我，我仍將在5月19日的初選中勝出。」

