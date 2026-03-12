快訊

經典賽／帶美國進8強！義大利9：1贏墨西哥 帕斯蒂昆諾單場3響砲史上第一人

川普想抽身？伊朗開停戰三條件 傳話要美國保證這件事

伊朗戰爭背後的男人 沙國染血太子成中東權力玩家

小股東控告英特爾 請求法院撤銷美國政府入股

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
川普政府去年8月入股英特爾（Intel），取得10%股權。 路透
川普政府去年8月入股英特爾（Intel），取得10%股權。 路透

英特爾（Intel）被一位個人股東告上法院，訴請撤銷美國政府入股交易，理由是，英特爾執行長和董事會只因擔心遭到川普以社群媒體進行公開的人身攻擊，就在沒有實質對價的情況下，讓政府取得價值110億美元的公司股票。

股東派斯納（Richard Paisner）在訴訟文件中，描述去年8月美國政府的入股、取得10%股權的交易，是公司高層屈服政府勒索式的威脅而產生的「非法合約」，請求法院撤銷這項交易。

美國政府入股英特爾一案，凸顯了政府在其認為與國家利益相關的重要產業中，使出前所未有的努力，讓聯邦政府直接介入私人企業。

派斯納認為，英特爾執行長陳立武和董事會輕易同意交易，未能做出對股東最有利的決定。因為他們更關心的是「保護個人聲譽，以及避免在社群媒體或其他平台遭到川普總統及其支持者的攻擊」。

去年8月間，川普突然在社群平台上公開要求陳立武辭職，說他領導英特爾有「嚴重利益衝突」，原因是共和黨議員質疑陳立武過去投資中國企業的經歷。

陳立武於是匆忙前往白宮會見川普，川普隨後收回了部分批評言論。不久之後，美國政府就宣布要入股英特爾。川普政府是將晶片法案中要給英特爾22億美元的補助款，再加上尚未撥付的89億美元聯邦補助款，合計轉為對英特爾的持股。

派斯納在訴狀中指控，這項交易是「為了讓陳立武能保住職位」。

然而，英特爾股價自美國政府宣布入股以來，已幾乎上漲一倍，使公司市值接近2,500億美元。陳立武去年3月接任英特爾執行長，取代先前突然被董事會要求退休的基辛格。

英特爾 股東 共和黨 社群媒體

延伸閱讀

微軟聲援Anthropic 促請五角大廈暫緩AI黑名單禁令

爭端升溫 AI大廠Anthropic 告美國防部

美光將賣猶他州晶圓廠 放棄開發3D XPoint記憶體技術

相關新聞

小股東控告英特爾 請求法院撤銷美國政府入股

英特爾（Intel）被一位個人股東告上法院，訴請撤銷美國政府入股交易，理由是，英特爾執行長和董事會只因擔心遭到川普以社群媒體進行公開的人身攻擊，就在沒有實質對價的情況下，讓政府取得價值110億美元的公司股票。

急轉彎！美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

中東戰火推升油價之際，美國宣布將從戰略石油儲備中釋出1.72億桶原油，此舉是國際能源總署（IEA）成員國同步釋出總計4億桶儲油計畫的一部分，創該機構史上最大規模的緊急釋油紀錄。不過，這項決策背後其實隱藏著川普在短短數小時內立場急轉彎，反映他的政府在處理伊朗戰事時的決策反覆。

伊朗戰爭敏感時刻…廂型車突衝撞華府護欄 緊急封鎖白宮周圍

警方表示，一輛廂型車今天清晨衝撞白宮附近一處安全圍欄，導致美國首都華盛頓市中心該區域於上午尖峰時段遭到封鎖

美國會議員促列管中國學生學者聯誼會 引爆爭論

三位共和黨眾院主席聯名致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，要求將各院校中國學生學者聯誼會（CSSA）認定為受到中國政府控制的「外國使團」。批評人士對此指責稱，這種過於籠統的政治論調有如「麥卡錫主義」，若擅將所有與國籍相關的學生團體視為可疑組織，正常學生活動將面臨「寒蟬效應」。

向白宮施壓 參院民主黨外交報告批川普對中「戰略失敗」

參院外交關係委員會的民主黨議員10日發布少數黨的對中新報告，批評川普政府在外交、貿易與科技政策上的策略削弱美國對中國的戰略優勢，警告相關政策存在「戰略失敗」(strategic failure)的風險；這份報告在川普總統行將在本月底出訪北京會晤中國國家主席習近平前發布，凸顯民主黨試圖在對中政策上對白宮施壓。

中國海能達竊密摩托羅拉 芝加哥聯邦法院判罰5000萬

芝加哥聯邦法官日前裁定，中國電信設備公司海能達通信股份有限公司(Hytera Communications Corp. Ltd.)因共謀竊取伊利諾州企業摩托羅拉解決方案公司(Motorola Solutions Inc.)的專有技術，被判處5000萬元罰款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。