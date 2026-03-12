急轉彎！美帶頭釋1.72億桶石油 川普2小時改主意內幕曝光

中東戰火推升油價之際，美國宣布將從戰略石油儲備中釋出1.72億桶原油，此舉是國際能源總署（IEA）成員國同步釋出總計4億桶儲油計畫的一部分，創該機構史上最大規模的緊急釋油紀錄。不過，這項決策背後其實隱藏著川普在短短數小時內立場急轉彎，反映他的政府在處理伊朗戰事時的決策反覆。

自美國與以色列於2月28日對伊朗發動攻擊以來，原油與汽油價格急遽攀升。戰事導致荷莫茲海峽航運幾乎停擺，這條全球約五分之一石油運輸必經的狹窄水道若長期關閉，將對能源市場造成重大打擊。

美國能源部長萊特發布聲明證實，這批石油將從美國戰略石油儲備中釋出，預計需要約120天才能完成。萊特在接受福斯新聞訪問時表示：「此舉是為了在伊朗限制石油供應之際，幫助全球渡過難關。」

但華爾街日報揭露，這項看似果斷的行動背後其實充滿轉折。據美國與歐洲官員透露，萊特當天上午才剛以「油價已跌破每桶90美元」為由，向七國集團（G7）能源官員傳達白宮反對大規模干預石油市場的立場。

不料兩小時不到，美方官員態度驟變，轉而敦促各國配合大規模釋油。一位高階官員坦言，這完全是因為川普改變了主意。在顧問警告油市動盪可能加劇之後，川普指示萊特全力推動市場干預。突如其來的立場逆轉，令歐洲官員錯愕不已。按照國際能源總署慣例，成員國通常有48小時審議緊急釋儲提案，此次能在短時間內拍板，是因為各國擔心公開分歧可能引發更大的市場動盪，最終擱置疑慮，配合行動。

然而，即使釋出4億桶石油，市場仍質疑其效果。官員指出，這一規模僅相當於荷莫茲海峽約20天的運輸量。倫敦Capital Economics經濟學家Hamad Hussain表示，即便戰事很快結束，釋儲速度仍難以同時彌補中東供應缺口。

目前美國戰略石油儲備約4.15億桶，僅為最大容量約7.135億桶的60%。此前拜登政府在2022年俄烏戰爭開打後曾創紀錄釋出1.8億桶原油以壓低油價，當時遭川普與共和黨人猛烈抨擊。川普競選與就職期間多次誓言要將儲備「加滿到頂」，但一直沒做到。

倡導積極動用戰略儲備的華盛頓研究機構Employ America政策執行董事Arnab Datta直言：「讓我震驚的是，他們對這場戰爭帶給能源市場的後果毫無準備。他們什麼都沒準備好，絕對是什麼都沒有。」