FBI說加州恐遭伊朗攻擊 川普：不擔心本土遇襲

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，聯邦調查局（FBI）2月曾發出警告，指伊朗無人機可能攻擊美國西岸。總統川普今天表示，他並不擔心伊朗背後策動對美國本土發動攻擊。

美國與以色列在2月28日對伊朗發動攻擊，德黑蘭隨後展開報復，讓波斯灣地區捲入戰爭。

川普今天被問到是否擔憂伊朗進一步報復，將攻擊範圍擴大至美國本土時，川普對媒體表示：「不，我並不擔心。」

但ABC新聞網隨後報導，其實聯邦調查局先前已經警告過加州警方，伊朗可能會以無人機襲擊美國西岸作為報復。

ABC新聞網指出，聯邦調查局在2月底曾發出警告說：「我們近日獲得資訊，顯示截至2026年2月初，伊朗有打算一旦美國攻擊伊朗時，他們將從一艘船上發動無人機，對美國本土展開突襲，特別是針對加州某些目標。」

當時聯邦調查局說：「目前我們沒有關於攻擊時間、方式、目標，或可能涉案人員的進一步資訊。」

路透社報導，聯邦調查局、洛杉磯警察局、加州州長及洛杉磯市長的發言人，目前都未立即回覆路透的置評要求。

伊朗戰爭敏感時刻…廂型車突衝撞華府護欄 緊急封鎖白宮周圍

警方表示，一輛廂型車今天清晨衝撞白宮附近一處安全圍欄，導致美國首都華盛頓市中心該區域於上午尖峰時段遭到封鎖

美國會議員促列管中國學生學者聯誼會 引爆爭論

三位共和黨眾院主席聯名致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，要求將各院校中國學生學者聯誼會（CSSA）認定為受到中國政府控制的「外國使團」。批評人士對此指責稱，這種過於籠統的政治論調有如「麥卡錫主義」，若擅將所有與國籍相關的學生團體視為可疑組織，正常學生活動將面臨「寒蟬效應」。

向白宮施壓 參院民主黨外交報告批川普對中「戰略失敗」

參院外交關係委員會的民主黨議員10日發布少數黨的對中新報告，批評川普政府在外交、貿易與科技政策上的策略削弱美國對中國的戰略優勢，警告相關政策存在「戰略失敗」(strategic failure)的風險；這份報告在川普總統行將在本月底出訪北京會晤中國國家主席習近平前發布，凸顯民主黨試圖在對中政策上對白宮施壓。

中國海能達竊密摩托羅拉 芝加哥聯邦法院判罰5000萬

芝加哥聯邦法官日前裁定，中國電信設備公司海能達通信股份有限公司(Hytera Communications Corp. Ltd.)因共謀竊取伊利諾州企業摩托羅拉解決方案公司(Motorola Solutions Inc.)的專有技術，被判處5000萬元罰款。

川普：范斯對打伊朗「沒那麼熱中」 否認兩人不合

川普總統9日在佛羅里達州都瑞爾(Doral)私人高爾夫俱樂部對媒體說，伊朗戰爭開打之初與副總統范斯之間「出現一些理念不同」，不過兩人沒有不和。川普說，或許范斯對於攻打伊朗「沒有那麼熱中」，但美國跟以色列聯手對伊朗發動空襲確有必要。

談諾姆國安廣告 川普疑李萬度斯基賺了一筆

國家廣播公司(NBC)報導，知情人士透露，川普總統近日多次詢問助理，其長期顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)是否從一項耗資2億2000萬元國土安全部廣告宣傳活動中獲利。該廣告活動以國土安全部長諾姆(Kristi Noem)為主角，上周已導致諾姆被川普開除，成為川普第二任期內首位下台的內閣部長。

