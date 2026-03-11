大陸製醫療設備存安全漏洞 德州州長下令評估資安風險

美國德州州長艾波特（Greg Abbott）致函州內衛生單位等機構，指出聯邦當局近期警告特定的病患生理監視器存在網路安全漏洞，凸顯加強資安措施的必要性。

福斯新聞（Fox News）報導，德州州長艾波特指出該州病患的敏感資料恐遭外部人士存取的疑慮，要求德州衛生與公共服務委員會（HHSC）、德州衛生服務局（DSHS）、德州網路司令部（TXCC）以及各公立大學系統等，評估中國製醫療設備潛在的網路安全風險。

艾波特在社群平台X發文表示，維護德州民眾的人身安全與保護他們的個人隱私攸關重大，特別是在關於個人醫療數據這樣重要且私密的資料時，「我絕不允許中國共產黨監視德州民眾，州立醫療機構必須確保採取必要的安全措施，保護德州民眾的私人醫療數據」。

美國食品暨藥物管理局（FDA）與網路安全和基礎設施安全局（CISA）今年稍早警告，部分中國製生理監視器，包括康泰醫學CMS8000及Epsimed MN-120型號，存在網路安全漏洞，可能導致未經授權的遠端存取，進而造成受保護的健康資訊外洩。

根據艾波特的命令，相關衛生與公共高等教育系統必須檢討採購政策、編目所有連網醫療設備，並評估州立醫療設施的資安防護。德州網路司令部則負責評估是否將特定設備列入德州「禁用技術清單」。

根據福斯新聞報導，各機關須在4月17日前向州長辦公室提交報告與建議。