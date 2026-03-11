快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

大陸製醫療設備存安全漏洞 德州州長下令評估資安風險

中央社／ 奧斯汀10日綜合外電報導

美國德州州長艾波特（Greg Abbott）致函州內衛生單位等機構，指出聯邦當局近期警告特定的病患生理監視器存在網路安全漏洞，凸顯加強資安措施的必要性。

福斯新聞（Fox News）報導，德州州長艾波特指出該州病患的敏感資料恐遭外部人士存取的疑慮，要求德州衛生與公共服務委員會（HHSC）、德州衛生服務局（DSHS）、德州網路司令部（TXCC）以及各公立大學系統等，評估中國製醫療設備潛在的網路安全風險。

艾波特在社群平台X發文表示，維護德州民眾的人身安全與保護他們的個人隱私攸關重大，特別是在關於個人醫療數據這樣重要且私密的資料時，「我絕不允許中國共產黨監視德州民眾，州立醫療機構必須確保採取必要的安全措施，保護德州民眾的私人醫療數據」。

美國食品暨藥物管理局（FDA）與網路安全和基礎設施安全局（CISA）今年稍早警告，部分中國製生理監視器，包括康泰醫學CMS8000及Epsimed MN-120型號，存在網路安全漏洞，可能導致未經授權的遠端存取，進而造成受保護的健康資訊外洩。

根據艾波特的命令，相關衛生與公共高等教育系統必須檢討採購政策、編目所有連網醫療設備，並評估州立醫療設施的資安防護。德州網路司令部則負責評估是否將特定設備列入德州「禁用技術清單」。

根據福斯新聞報導，各機關須在4月17日前向州長辦公室提交報告與建議。

德州 資安 美國 北京

延伸閱讀

陸大型銀行、政府機關傳禁OpenClaw 蘇州AI行業協會倡理性應用

以色列控伊朗駭入監視器 籲民眾加強防護落實資安

政府局部停擺衝擊航安 全美各大航空樞紐大排長龍

相關新聞

美國會議員促列管中國學生學者聯誼會 引爆爭論

三位共和黨眾院主席聯名致函國務卿魯比歐(Marco Rubio)，要求將各院校中國學生學者聯誼會（CSSA）認定為受到中國政府控制的「外國使團」。批評人士對此指責稱，這種過於籠統的政治論調有如「麥卡錫主義」，若擅將所有與國籍相關的學生團體視為可疑組織，正常學生活動將面臨「寒蟬效應」。

向白宮施壓 參院民主黨外交報告批川普對中「戰略失敗」

參院外交關係委員會的民主黨議員10日發布少數黨的對中新報告，批評川普政府在外交、貿易與科技政策上的策略削弱美國對中國的戰略優勢，警告相關政策存在「戰略失敗」(strategic failure)的風險；這份報告在川普總統行將在本月底出訪北京會晤中國國家主席習近平前發布，凸顯民主黨試圖在對中政策上對白宮施壓。

中國海能達竊密摩托羅拉 芝加哥聯邦法院判罰5000萬

芝加哥聯邦法官日前裁定，中國電信設備公司海能達通信股份有限公司(Hytera Communications Corp. Ltd.)因共謀竊取伊利諾州企業摩托羅拉解決方案公司(Motorola Solutions Inc.)的專有技術，被判處5000萬元罰款。

川普：范斯對打伊朗「沒那麼熱中」 否認兩人不合

川普總統9日在佛羅里達州都瑞爾(Doral)私人高爾夫俱樂部對媒體說，伊朗戰爭開打之初與副總統范斯之間「出現一些理念不同」，不過兩人沒有不和。川普說，或許范斯對於攻打伊朗「沒有那麼熱中」，但美國跟以色列聯手對伊朗發動空襲確有必要。

談諾姆國安廣告 川普疑李萬度斯基賺了一筆

國家廣播公司(NBC)報導，知情人士透露，川普總統近日多次詢問助理，其長期顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)是否從一項耗資2億2000萬元國土安全部廣告宣傳活動中獲利。該廣告活動以國土安全部長諾姆(Kristi Noem)為主角，上周已導致諾姆被川普開除，成為川普第二任期內首位下台的內閣部長。

裁決有利川普？自由派、保守派大法官罕見場外辯論

最高法院自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)和保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)9日在一場公開活動中罕見同台，針對最高法院近期發布多項有利於川普總統推動政策的緊急命令，辯論交鋒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。