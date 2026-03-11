川普國務院人事提名遇阻 卡爾因猶太人言論爭議退出

快訊

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導

美國總統川普提名的一位國務院高階官員人選，因關於猶太人的爭議言論及削弱白人權力的說法引發共和黨內部罕見反對後，今天宣布退出提名程序。

被提名擔任國務院國際組織事務助卿的卡爾（Jeremy Carl）在社群平台X上發表聲明，感謝川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）支持，但表示僅有他們力挺仍嫌不足。

卡爾表示：「鑑於參議院民主黨人一致反對我的候選資格，我們還需要外交委員會中每一位共和黨參議員的一致支持，不幸的是，目前尚未獲得這種一致的支持。」

深具影響力的參議院外交委員會通常會在將提名送交全體參議院進行確認投票之前，先對提名進行表決。

猶他州共和黨籍參議員、委員會成員匡希恆（JohnCurtis）在2月的提名聽證會後表示，他不認為卡爾是代表國家在國際組織中爭取最佳利益的合適人選，之後卡爾的任命案便一直存在變數。

匡希恆指出，卡爾的「反以色列觀點」以及對猶太人的「不當言論」，是使其失去資格的因素。

對共和黨占多數的參議院而言，不支持川普的提名人選極其罕見，因為該院迄今支持了川普絕大多數的提名與政策。

白宮與國務院尚未回覆記者詢問。

國會議員在聽證會上針對卡爾先前關於猶太人的言論，以及他對「大取代理論」（great replacementtheory）的信仰提出質疑。這是一種與白人至上主義掛鉤且已被駁斥的陰謀論，指稱左翼與猶太精英正計畫以非白人移民取代白人的種族與文化。

卡爾在聽證會上表示，他不記得參議員大聲朗讀的部分言論，並對其他部分表示遺憾。他說：「我在受訪時發表了一些淡化猶太人大屠殺影響的評論，那些言論絕對是錯誤的。」

當在聽證會上被問及是否正有人試圖取代美國白人時，卡爾表示，他認為民主黨的移民政策「確實發出了相關信號」。

卡爾目前是保守派智庫克雷蒙特研究所（ClaremontInstitute）高級研究員。

