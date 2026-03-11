微軟聲援Anthropic 促請五角大廈暫緩AI黑名單禁令

科技巨擘微軟（Microsoft）今天在法庭文件中警告，一旦五角大廈將人工智慧公司Anthropic列入黑名單，可能會阻礙美軍作戰效能，並危及美國在人工智慧領域的領先地位。

微軟在法律文書中支持Anthropic的請求，要求法官發布命令阻止五角大廈在案件審理期間執行禁用Anthropic的措施。

Anthropic本週提起訴訟，指控美國政府因該公司拒絕讓其Claude AI模型被用於自主致命戰爭和對美國人的大規模監控而實施報復。

在向舊金山聯邦法院提交的訴狀中，Anthropic尋求讓法院宣布將其列為「國家安全供應鏈風險」的認定為非法並予以撤銷。

Anthropic是有史以來第一家因這種認定而受到公開懲罰的美國公司；這種標籤通常僅用於外國敵對國家的組織，例如中國科技巨頭華為。

該標籤不僅禁止五角大廈使用該公司的技術，還要求所有國防供應商和承包商必須證明，他們在與戰爭部合作時未使用Anthropic的模型。

微軟在一份法庭之友陳述書中辯稱，將Anthropic列入黑名單是對合約糾紛史無前例的回應，這對科技業及美國軍方來說都是不祥之兆。

微軟在法庭文件中表示：「現在不是危及政府推動創建的AI生態系統的時候。」

微軟主張，暫時處分命令可以爭取時間，避免干擾美軍目前正在使用的高階人工智慧。

「否則，微軟和其他科技公司必須立即採取行動，更改戰爭部目前使用的現有產品和合約配置。」

「這可能在關鍵時刻對美國戰士造成阻礙。」

這場爭執爆發於美軍對伊朗發動襲擊的前幾天。

Anthropic開發的Claude是五角大廈部署最廣泛的前沿 AI模型，也是目前唯一在機密系統中運行的此類模型。