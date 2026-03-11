傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

快訊

中央社／ 華盛頓10日專電
美國國務卿盧比歐。路透
美國國家廣播公司新聞網昨天引述知情人士報導，川普2月28日對伊朗發動「史詩怒火行動」的當晚，於自家俱樂部問共和黨金主支持盧比歐還是范斯挑戰白宮，而前者呼聲較高。

國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，川普持續私下詢問友人與顧問對2028年大選的意見。美國與以色列聯手空襲伊朗當晚，他在佛州與政府高階官員、金主社交聚會，並再次拋出問題：「選盧比歐還是范斯？」

根據報導，川普當時與大約25位共和黨金主在一起，詢問大家希望他在2028年支持哪位總統候選人。據兩名在場人士透露，與會者大多以掌聲支持國務卿盧比歐（Marco Rubio）。

「幾乎所有人都支持馬可（盧比歐名），」一位在場人士說。另一名人士也表示，「沒錯，至少那天晚上很明顯」，但有一位與會者認為，盧比歐與副總統范斯（JD Vance）獲得的掌聲「勢均力敵」。

報導指出，佛州是盧比歐的家鄉，這場在佛州舉行的小型聚會，並不代表盧比歐已取代范斯成為2028年最熱門的總統候選人選。

一位前川普政府官員說，海湖俱樂部的金主本來就不是范斯的支持者。范斯被欽點為副總統人選並非因為海湖俱樂部那群人。那群人當時一直在遊說川普選盧比歐。

這名官員說，如果現在進行民調，范斯仍可能領先40個百分點。

過去幾個月，范斯一直被視為2028年共和黨總統提名的熱門人選。NBC民調顯示，77%共和黨選民對范斯持正面看法，66%挺盧比歐。

去年8月，川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，范斯「最可能」成為「讓美國再次偉大」（MakeAmerica Great Again）運動的接班人。

根據報導，近幾週來，川普對盧比歐的稱讚越來越多。由於盧比歐身兼國務卿和國家安全顧問兩職，隨著本屆政府將外交政策的重心日益放在委內瑞拉、伊朗以及可能還有古巴等問題上，盧比歐成輿論焦點。

一名長期為川普募款的人士則表示，盧比歐只要把國務卿工作做好，就能為2028年鋪路。但他也說，不確定盧比歐是否真的想參選。

「他（盧比歐）當然想當總統，但他會不會真的去拚，是另一回事。」

川普的顧問透露，川普喜歡就任何政策或政治議題徵求身邊人的意見。他會召集關鍵顧問和信任的人，聽取他們對未來行動方向的想法，並根據這些意見做出決策。

3位知情人士對國家廣播公司新聞網表示，雖然最近的討論確實涉及盧比歐及范斯，但目前還沒有最終答案。

白宮 伊朗 以色列 范斯 盧比歐 川普 共和黨

