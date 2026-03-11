伊朗恐部署水雷擋油船 川普警告：軍事後果前所未見
美國總統川普10日表示，若伊朗布設任何水雷在荷莫茲海峽上，他要求這些水雷立即移除，指如果伊朗不移除水雷，伊朗將面對前所未見的嚴重軍事後果。
針對美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），伊朗封鎖能源重要航道荷莫茲海峽報復；川普9日晚間發文威脅伊朗，指如果伊朗做出任何行為來阻擋荷莫茲海峽的石油運輸，美軍將用比現在大20倍的力量攻擊伊朗。
川普10日再度發文表示，美方至今尚未收到任何伊朗部署水雷的報告，但如果伊朗放置任何水雷在荷莫茲海峽上，美國要求立即移除；川普說，假如伊朗部署水雷不移除，將面對前所未見的嚴重軍事後果。
川普說，如果伊朗願意移除可能部署的水雷，將是朝正確的方向邁出一大步。
此外，川普說，美軍正使用打擊毒品販運同樣的技術和飛彈能力來消滅企圖布設水雷的船艇；川普表示，美軍在過去幾小時內已經摧毀10艘閒置的布雷船艇。
