被伊朗戰爭拖累？期中選舉僅剩8個月 共和黨政治風險升高

美國總統川普今天在佛羅里達州與共和黨國會議員召開年度策略會議，會中最緊迫的議題，就是如何避免伊朗戰爭拖累共和黨在今年11月期中選舉的選情。

法新社報導，原油價格飆升至多年新高，美國國內燃油價格也隨之攀升，距離11月期中選舉僅剩8個月，共和黨面臨伊朗戰爭可能帶來的負面影響。

共和黨若失去目前在國會掌握的微弱優勢，恐使川普（Donald Trump）最後兩年任期的施政陷入困境。

在會議開幕致詞中，川普選擇把重點放在推動投票新規法案，即要求選民投票時出示附照片的身分證件，他堅稱這將「確保期中選舉勝利」。

當前看不到結束期限的新伊朗衝突已分裂川普的基本盤，這位79歲企業大亨當初的競選政見包括結束海外戰爭。

川普昔日鐵桿盟友、前聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）稱這場新中東戰事是「背叛」他的「讓美國再次偉大」（MAGA）民粹運動。

保守派Podcast主持人凱利（Megyn Kelly）也表示「嚴重質疑」這場軍事行動。

在國會，目前僅少數共和黨議員對戰事表達擔憂，不過若原本就偏負面的民意進一步惡化，他們的反對聲浪可能擴大。

美國喬治華盛頓大學（George WashingtonUniversity）政治管理學教授貝爾特（Todd Belt）告訴法新社：「外交政策對期中選舉的影響通常不大…除非它與民眾生活品質下降存在直接連結。」

貝爾特警告，如果油價飆升造成的經濟衝擊持續至投票日，將加劇共和黨在期中選舉面臨的政治逆風。