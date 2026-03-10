快訊

沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

川普制裁俄羅斯破功！打伊朗掀空前石油危機 准印度重買俄油30天

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

聽新聞
0:00 / 0:00

被伊朗戰爭拖累？期中選舉僅剩8個月 共和黨政治風險升高

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國總統川普今天在佛羅里達州與共和黨國會議員召開年度策略會議，會中最緊迫的議題，就是如何避免伊朗戰爭拖累共和黨在今年11月期中選舉的選情。美聯社
美國總統川普今天在佛羅里達州與共和黨國會議員召開年度策略會議，會中最緊迫的議題，就是如何避免伊朗戰爭拖累共和黨在今年11月期中選舉的選情。美聯社

美國總統川普今天在佛羅里達州與共和黨國會議員召開年度策略會議，會中最緊迫的議題，就是如何避免伊朗戰爭拖累共和黨在今年11月期中選舉的選情。

法新社報導，原油價格飆升至多年新高，美國國內燃油價格也隨之攀升，距離11月期中選舉僅剩8個月，共和黨面臨伊朗戰爭可能帶來的負面影響。

共和黨若失去目前在國會掌握的微弱優勢，恐使川普（Donald Trump）最後兩年任期的施政陷入困境。

在會議開幕致詞中，川普選擇把重點放在推動投票新規法案，即要求選民投票時出示附照片的身分證件，他堅稱這將「確保期中選舉勝利」。

當前看不到結束期限的新伊朗衝突已分裂川普的基本盤，這位79歲企業大亨當初的競選政見包括結束海外戰爭。

川普昔日鐵桿盟友、前聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）稱這場新中東戰事是「背叛」他的「讓美國再次偉大」（MAGA）民粹運動。

保守派Podcast主持人凱利（Megyn Kelly）也表示「嚴重質疑」這場軍事行動。

在國會，目前僅少數共和黨議員對戰事表達擔憂，不過若原本就偏負面的民意進一步惡化，他們的反對聲浪可能擴大。

美國喬治華盛頓大學（George WashingtonUniversity）政治管理學教授貝爾特（Todd Belt）告訴法新社：「外交政策對期中選舉的影響通常不大…除非它與民眾生活品質下降存在直接連結。」

貝爾特警告，如果油價飆升造成的經濟衝擊持續至投票日，將加劇共和黨在期中選舉面臨的政治逆風。

伊朗戰爭 原油價格 美國 共和黨 川普

延伸閱讀

伊朗戰爭意見分歧？ 川普稱與范斯僅理念略異

美民主黨議員要求公開聽證會 盡速結束伊朗戰事

川普暗示對伊朗戰事將結束 幕僚急籲趕快止損

油價與民調壓力升高 WSJ：川普顧問私下勸他設法從伊朗戰爭抽身

相關新聞

被伊朗戰爭拖累？期中選舉僅剩8個月 共和黨政治風險升高

美國總統川普今天在佛羅里達州與共和黨國會議員召開年度策略會議，會中最緊迫的議題，就是如何避免伊朗戰爭拖累共和黨在今年11...

重啟艾普斯坦調查！新墨西哥州搜昔日牧場 地處偏遠、曾將2少女埋葬在附近

美國新墨西哥州當局表示，調查人員今天開始搜查已故性犯罪富豪艾普斯坦曾持有的一處牧場。艾普斯坦和其共犯被控在這處地處偏遠的...

美航空總署應捷藍要求停飛航班 原因待釐清

美國聯邦航空總署（FAA）今天在公告中說，應捷藍航空公司（Jet Blue）要求，已停飛所有捷藍航班

川普放話SAVE法過關前「不批任何法案」 參院陷僵局

國土安全部上個月臨時開支撥款到期後，因國會民主黨人反對白宮打擊非法移民手法，未能達成共識而不能通過撥款法案，於2月14日起開始局部停擺。川普總統5日宣布撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)後，兩黨參議員認為這為通過法案鋪平了道路，然而川普又提出參院要批准「拯救美國法案」(Safeguard American Voter Eligibility，SAVE America Act)，否則他不會簽署其他法案，這又給國土安全部撥款法案蒙上陰影。

國安部運作停擺、TSA缺人 休士頓等機場安檢要3小時

聯邦政府部分停擺影響擴及航空運輸領域，國土安全部(DHS)經費僵局導致聯邦運輸安全局(TSA)人力短缺；正值旅遊旺季之際，全美多個主要機場8日出現嚴重安檢壅塞，部分旅客等待安檢時間長達三小時，不少旅客的航班延誤、甚至錯過航班。這種情況9日仍出現在部分機場。

世界日報社論／川普開除諾姆 國安部可望恢復運作

川普總統6日宣布，解除諾姆的國土安全部長職務，同時提名現任奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林接替。這是川普總統第二任開革的第一位內閣部長，而且是位高權重的國土安全部長。川普表面讚揚諾姆「卓越的政績」，但各方認為，此刻國安部長換人，是川普終於接受諾姆實在太不稱職，不得已才換人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。