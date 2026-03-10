重啟艾普斯坦調查！新墨西哥州搜昔日牧場 地處偏遠、曾將2少女埋葬在附近
美國新墨西哥州當局表示，調查人員今天開始搜查已故性犯罪富豪艾普斯坦曾持有的一處牧場。艾普斯坦和其共犯被控在這處地處偏遠的牧場從事性販運和侵害女性。
路透社報導，美國司法部今年1月釋出與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關的大量文件，新墨西哥州當局根據其中揭露的新線索採取行動，其中包括一項指控稱，艾普斯坦曾下令將兩名外籍少女的遺體埋葬在牧場附近山丘。
新墨西哥州檢察長托瑞茲（Raul Torrez）上月宣布重啟調查，而這次搜索是在現任牧場持有者配合下進行。
這處牧場坐落在新墨西哥州斯坦利（Stanley），距離州府聖塔菲（Santa Fe）約48公里。
新墨西哥州司法部在聲明中表示，「將持續向公眾提供適當資訊、支持倖存者，並依據事實追查到底」。
新墨西哥州2019年應聯邦當局要求，結束對艾普斯坦的調查。針對艾普斯坦、共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）及牧場訪客涉嫌性侵的指控，至今尚未進行過完整調查。
路透社/益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，大多數美國人認為，艾普斯坦案凸顯富裕且享有權勢者鮮少因其行為被究責。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。