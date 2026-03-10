快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

川普批抗毒不力 墨西哥總統：停止美國武器流入毒梟

中央社／ 墨西哥市9日綜合外電報導

在遭到美國總統川普批評打擊販毒集團不力後，墨西哥總統薛恩鮑姆今天呼籲美國停止武器流入這些集團。

法新社報導，川普7日在佛羅里達州高爾夫俱樂部與拉丁美洲盟國領袖就如何對抗毒品集團這個「癌症」進行會商時，將矛頭指向墨西哥。

他對現場多為右派或極右派領導人表示，「現在是販毒集團在治理墨西哥，情況持續在惡化」。他在發起由17個國家組成的「反販毒集團」聯盟時說，「我們不能坐視不管」，並表示可以提供美國飛彈，誓言「將他們（指墨西哥販毒集團）根除」。

薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天則態度堅地把球丟回給華府。

這位左翼領袖表示：「如果能阻止美國非法武器流入墨西哥，這些集團將無法取得他們進行犯罪活動所需的強大武器。」她表示，墨西哥販毒集團使用的武器有75%來自北鄰美國。

在川普要求阻止毒品流入美國的壓力下，薛恩鮑姆已經加強打擊組織犯罪。

墨西哥軍方上個月擊斃墨西哥和美國頭號通緝犯之一的毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera），他是勢力龐大的哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團首腦。

薛恩鮑姆接受與美國分享情報，但堅持不接受美國軍事介入對付這些集團。

她今天強調：「墨西哥境內的行動由武裝部隊、安全部、國家衛隊（National Guard）、州警和檢方執行。」

延伸閱讀

川普稱伊朗戰爭「很快結束」 通話普亭談中東情勢

川普已經騙過2次！伊朗高官：準備跟美國長期抗戰 揭一招打痛世界介入

美伊戰爭「快結束」還是「繼續打」？ 川普1天之內4件事連番改口一次看

否認美伊衝突本周結束 川普：很快會畫下句點

相關新聞

美航空總署應捷藍要求停飛航班 原因待釐清

美國聯邦航空總署（FAA）今天在公告中說，應捷藍航空公司（Jet Blue）要求，已停飛所有捷藍航班

川普放話SAVE法過關前「不批任何法案」 參院陷僵局

國土安全部上個月臨時開支撥款到期後，因國會民主黨人反對白宮打擊非法移民手法，未能達成共識而不能通過撥款法案，於2月14日起開始局部停擺。川普總統5日宣布撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)後，兩黨參議員認為這為通過法案鋪平了道路，然而川普又提出參院要批准「拯救美國法案」(Safeguard American Voter Eligibility，SAVE America Act)，否則他不會簽署其他法案，這又給國土安全部撥款法案蒙上陰影。

國安部運作停擺、TSA缺人 休士頓等機場安檢要3小時

聯邦政府部分停擺影響擴及航空運輸領域，國土安全部(DHS)經費僵局導致聯邦運輸安全局(TSA)人力短缺；正值旅遊旺季之際，全美多個主要機場8日出現嚴重安檢壅塞，部分旅客等待安檢時間長達三小時，不少旅客的航班延誤、甚至錯過航班。這種情況9日仍出現在部分機場。

世界日報社論／川普開除諾姆 國安部可望恢復運作

川普總統6日宣布，解除諾姆的國土安全部長職務，同時提名現任奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林接替。這是川普總統第二任開革的第一位內閣部長，而且是位高權重的國土安全部長。川普表面讚揚諾姆「卓越的政績」，但各方認為，此刻國安部長換人，是川普終於接受諾姆實在太不稱職，不得已才換人。

川普本月訪北京難有「突破」？路透揭可能的成果

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

「要求大喊喜歡為DJ口交」 米其林餐廳Noma主廚傳霸凌員工

曾多次被評為世界最佳餐廳的丹麥米其林三星餐廳「Noma」，其創辦人兼主廚雷哲皮（René Redzepi） 陷入欺凌員工爭議。紐約時報7日引述數十名前員工指控，稱雷哲皮多年來在廚房內以拳打、羞辱及威嚇等方式對待員工，造成身心創傷。雷哲皮在報導刊出前發表聲明，承認過去行為曾傷害同事，並表示已接受治療以控制情緒，並努力改變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。