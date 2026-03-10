聽新聞
0:00 / 0:00
川普批抗毒不力 墨西哥總統：停止美國武器流入毒梟
在遭到美國總統川普批評打擊販毒集團不力後，墨西哥總統薛恩鮑姆今天呼籲美國停止武器流入這些集團。
法新社報導，川普7日在佛羅里達州高爾夫俱樂部與拉丁美洲盟國領袖就如何對抗毒品集團這個「癌症」進行會商時，將矛頭指向墨西哥。
他對現場多為右派或極右派領導人表示，「現在是販毒集團在治理墨西哥，情況持續在惡化」。他在發起由17個國家組成的「反販毒集團」聯盟時說，「我們不能坐視不管」，並表示可以提供美國飛彈，誓言「將他們（指墨西哥販毒集團）根除」。
薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）今天則態度堅地把球丟回給華府。
這位左翼領袖表示：「如果能阻止美國非法武器流入墨西哥，這些集團將無法取得他們進行犯罪活動所需的強大武器。」她表示，墨西哥販毒集團使用的武器有75%來自北鄰美國。
在川普要求阻止毒品流入美國的壓力下，薛恩鮑姆已經加強打擊組織犯罪。
墨西哥軍方上個月擊斃墨西哥和美國頭號通緝犯之一的毒梟歐塞奎拉（Nemesio Oseguera），他是勢力龐大的哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）集團首腦。
薛恩鮑姆接受與美國分享情報，但堅持不接受美國軍事介入對付這些集團。
她今天強調：「墨西哥境內的行動由武裝部隊、安全部、國家衛隊（National Guard）、州警和檢方執行。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。