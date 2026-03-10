快訊

美航空總署應捷藍要求停飛航班 原因待釐清

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
圖為捷藍航空飛機。（路透） 路透通訊社

美國聯邦航空總署（FAA）今天在公告中說，應捷藍航空公司（Jet Blue）要求，已停飛所有捷藍航班。

美聯社和法新社報導，根據公告，這波停飛影響所有目的地的捷藍航班，但FAA並未說明捷藍航空要求停飛的原因或將持續多久。

捷藍航空總部位於紐約，主要營運據點為甘迺迪國際機場（JFK）。

FAA和捷藍未立即回應置評請求。

FAA先前曾以安全威脅或資訊科技（IT）系統故障等因素為由發布停飛令。

相關新聞

川普放話SAVE法過關前「不批任何法案」 參院陷僵局

國土安全部上個月臨時開支撥款到期後，因國會民主黨人反對白宮打擊非法移民手法，未能達成共識而不能通過撥款法案，於2月14日起開始局部停擺。川普總統5日宣布撤換國土安全部長諾姆(Kristi Noem)後，兩黨參議員認為這為通過法案鋪平了道路，然而川普又提出參院要批准「拯救美國法案」(Safeguard American Voter Eligibility，SAVE America Act)，否則他不會簽署其他法案，這又給國土安全部撥款法案蒙上陰影。

國安部運作停擺、TSA缺人 休士頓等機場安檢要3小時

聯邦政府部分停擺影響擴及航空運輸領域，國土安全部(DHS)經費僵局導致聯邦運輸安全局(TSA)人力短缺；正值旅遊旺季之際，全美多個主要機場8日出現嚴重安檢壅塞，部分旅客等待安檢時間長達三小時，不少旅客的航班延誤、甚至錯過航班。這種情況9日仍出現在部分機場。

世界日報社論／川普開除諾姆 國安部可望恢復運作

川普總統6日宣布，解除諾姆的國土安全部長職務，同時提名現任奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林接替。這是川普總統第二任開革的第一位內閣部長，而且是位高權重的國土安全部長。川普表面讚揚諾姆「卓越的政績」，但各方認為，此刻國安部長換人，是川普終於接受諾姆實在太不稱職，不得已才換人。

川普本月訪北京難有「突破」？路透揭可能的成果

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

「要求大喊喜歡為DJ口交」 米其林餐廳Noma主廚傳霸凌員工

曾多次被評為世界最佳餐廳的丹麥米其林三星餐廳「Noma」，其創辦人兼主廚雷哲皮（René Redzepi） 陷入欺凌員工爭議。紐約時報7日引述數十名前員工指控，稱雷哲皮多年來在廚房內以拳打、羞辱及威嚇等方式對待員工，造成身心創傷。雷哲皮在報導刊出前發表聲明，承認過去行為曾傷害同事，並表示已接受治療以控制情緒，並努力改變。

