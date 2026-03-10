聽新聞
美航空總署應捷藍要求停飛航班 原因待釐清
美國聯邦航空總署（FAA）今天在公告中說，應捷藍航空公司（Jet Blue）要求，已停飛所有捷藍航班。
美聯社和法新社報導，根據公告，這波停飛影響所有目的地的捷藍航班，但FAA並未說明捷藍航空要求停飛的原因或將持續多久。
捷藍航空總部位於紐約，主要營運據點為甘迺迪國際機場（JFK）。
FAA和捷藍未立即回應置評請求。
FAA先前曾以安全威脅或資訊科技（IT）系統故障等因素為由發布停飛令。
