美航空總署應捷藍要求停飛航班 原因待釐清

川普總統6日宣布，解除諾姆的國土安全部長職務，同時提名現任奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林接替。這是川普總統第二任開革的第一位內閣部長，而且是位高權重的國土安全部長。川普表面讚揚諾姆「卓越的政績」，但各方認為，此刻國安部長換人，是川普終於接受諾姆實在太不稱職，不得已才換人。

2026-03-10 14:00