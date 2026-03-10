科技研究人員提告 控川普政府簽證政策打壓事實查核

一個科技研究人員聯盟今天對美國總統川普政府提起訴訟，指控一項政策導致研究社群媒體平台的研究人員與事實查核人員遭拒發簽證、拘留或驅逐出境。

無黨派組織「獨立技術研究聯盟」（Coalition forIndependent Technology Research, CITR）已在美國首都華盛頓的聯邦法院提出訴訟，並將國務卿盧比歐（Marco Rubio）、即將卸任的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）以及司法部長邦迪（Pam Bondi）列為被告。

這起訴訟是在政府去年12月決定對5名參與監管科技平台的歐洲人士實施簽證制裁後提出。政府再次重申其長期主張，即這類監管工作等同於一種網路審查。

訴狀指出：「川普政府正展開一場厚顏且範圍廣泛的審查行動，同時卻諷刺且錯誤地宣稱自己是在對抗審查。」

訴狀表示：「被告採取新政策，排除並驅逐那些從事打擊錯誤資訊與假訊息、事實查核、內容審核、信任與安全工作，或合規相關工作的非美國公民。」

去年5月，盧比歐宣布「簽證限制政策」，針對被指「協助審查美國人言論」的外國官員與其他人士。

去年12月，國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network）表示，對有報導指出國務院指示員工拒絕向曾從事事實查核與內容審核工作的人發放簽證「深感憂慮」。

代表「獨立技術研究聯盟」提出訴訟的哥倫比亞大學（Columbia University）奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）律師戴塞爾（CarrieDeCell）表示：「川普政府正利用拘留與驅逐出境的威脅，壓制其不喜歡的言論。」

她表示：「這項政策針對研究並報導社群媒體平台及其線上危害的研究人員與倡議者，對受法律保障的言論造成寒蟬效應，也扭曲了對具有重大公共重要性議題的公共辯論。」

司法部發言人則強硬回應表示，政府計畫「對這類毫無根據的訴訟進行抗辯」。

另外，國務院表示：「簽證是一種特權，而非權利。」

聲明補充說：「美國沒有義務允許那些破壞我們法律並剝奪公民憲法權利的人入境或留在美國。」