快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

科技研究人員提告 控川普政府簽證政策打壓事實查核

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

一個科技研究人員聯盟今天對美國總統川普政府提起訴訟，指控一項政策導致研究社群媒體平台的研究人員與事實查核人員遭拒發簽證、拘留或驅逐出境。

無黨派組織「獨立技術研究聯盟」（Coalition forIndependent Technology Research, CITR）已在美國首都華盛頓的聯邦法院提出訴訟，並將國務卿盧比歐（Marco Rubio）、即將卸任的國土安全部長諾姆（Kristi Noem）以及司法部長邦迪（Pam Bondi）列為被告。

這起訴訟是在政府去年12月決定對5名參與監管科技平台的歐洲人士實施簽證制裁後提出。政府再次重申其長期主張，即這類監管工作等同於一種網路審查。

訴狀指出：「川普政府正展開一場厚顏且範圍廣泛的審查行動，同時卻諷刺且錯誤地宣稱自己是在對抗審查。」

訴狀表示：「被告採取新政策，排除並驅逐那些從事打擊錯誤資訊與假訊息、事實查核、內容審核、信任與安全工作，或合規相關工作的非美國公民。」

去年5月，盧比歐宣布「簽證限制政策」，針對被指「協助審查美國人言論」的外國官員與其他人士。

去年12月，國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network）表示，對有報導指出國務院指示員工拒絕向曾從事事實查核與內容審核工作的人發放簽證「深感憂慮」。

代表「獨立技術研究聯盟」提出訴訟的哥倫比亞大學（Columbia University）奈特第一修正案研究所（Knight First Amendment Institute）律師戴塞爾（CarrieDeCell）表示：「川普政府正利用拘留與驅逐出境的威脅，壓制其不喜歡的言論。」

她表示：「這項政策針對研究並報導社群媒體平台及其線上危害的研究人員與倡議者，對受法律保障的言論造成寒蟬效應，也扭曲了對具有重大公共重要性議題的公共辯論。」

司法部發言人則強硬回應表示，政府計畫「對這類毫無根據的訴訟進行抗辯」。

另外，國務院表示：「簽證是一種特權，而非權利。」

聲明補充說：「美國沒有義務允許那些破壞我們法律並剝奪公民憲法權利的人入境或留在美國。」

延伸閱讀

核發人道簽證 總理：伊朗5女足球員在澳洲很安全

日本內閣敲定入境新法案 將建立事前審查制度

Anthropic不同意被列「供應鏈風險」 提告美國國防部

Anthropic提告反擊 要求五角大廈撤黑名單認定

相關新聞

世界日報社論／川普開除諾姆 國安部可望恢復運作

川普總統6日宣布，解除諾姆的國土安全部長職務，同時提名現任奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林接替。這是川普總統第二任開革的第一位內閣部長，而且是位高權重的國土安全部長。川普表面讚揚諾姆「卓越的政績」，但各方認為，此刻國安部長換人，是川普終於接受諾姆實在太不稱職，不得已才換人。

川普本月訪北京難有「突破」？路透揭可能的成果

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

「要求大喊喜歡為DJ口交」 米其林餐廳Noma主廚傳霸凌員工

曾多次被評為世界最佳餐廳的丹麥米其林三星餐廳「Noma」，其創辦人兼主廚雷哲皮（René Redzepi） 陷入欺凌員工爭議。紐約時報7日引述數十名前員工指控，稱雷哲皮多年來在廚房內以拳打、羞辱及威嚇等方式對待員工，造成身心創傷。雷哲皮在報導刊出前發表聲明，承認過去行為曾傷害同事，並表示已接受治療以控制情緒，並努力改變。

川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳

白宮與五角大廈發布空襲伊朗的影片，混搭電玩射擊遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)的畫面，在X、TikTok和Instagram轉發，觀看次數已超過5800萬次。路透報導，這是川普總統發起的社群媒體戰爭宣傳。

戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

隨著中東衝突進入第二周，油價一度衝破每桶110美元，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。黃金則在強勢美元與利率前景憂慮的雙重壓力下回落。

料準科技七雄表現遜色 華爾街老手雅德尼示警美股崩盤風險升至 35%

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，隨著伊朗戰事惡化衝擊全球金融市場，美股今年面臨崩跌的風險升高，他將今年內崩盤的機率從先前的 20% 調升至 35%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。