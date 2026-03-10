聽新聞
政府局部停擺衝擊航安 全美各大航空樞紐大排長龍
全美各地機場正感受到政府局部停擺帶來的壓力，安檢人員短缺，航空旅客面臨漫長的旅程延誤。
紐奧良機場今天在社群媒體發文表示：「如果您已安排行程，請提前3小時抵達機場。」這是最新一個因人手不足導致等待時間延長、交通陷入混亂的運輸樞紐。
2月14日以來，負責監管美國航空旅行安全的國土安全部（Department of Homeland Security）資金遭到凍結，原因是國會民主黨與共和黨在另一個由該部門監管的機構「移民暨海關執法局」（US Immigration andCustoms Enforcement, ICE）問題上持續存在分歧。
數千名國土安全部聯邦員工被迫休假，其他人則被要求在國會通過預算前，必須無薪工作。
運輸安全管理局（TSA）部分人員選擇請病假而非無薪工作，導致人力短缺並延誤旅客行程。
美國主要航空樞紐機場，包括位於喬治亞州東南部的 哈特斯-傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）以及位於德州南部的喬治布希休士頓洲際機場（George BushIntercontinental Airport），也因運輸安全管理局人手不足而出現長達數小時的等待時間。
參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）今天批評，在為國土安全部提供資金問題上達成協議的進展緩慢。
這位共和黨人表示：「談判至今已持續了一個多月。」
他說：「民主黨向白宮提出了兩個方案，但這兩個方案幾乎完全一樣，沒有任何妥協、沒有互相讓步，只是『要嘛接受，要嘛拒絕』。」
