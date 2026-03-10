快訊

政府局部停擺衝擊航安 全美各大航空樞紐大排長龍

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

全美各地機場正感受到政府局部停擺帶來的壓力，安檢人員短缺，航空旅客面臨漫長的旅程延誤。

紐奧良機場今天在社群媒體發文表示：「如果您已安排行程，請提前3小時抵達機場。」這是最新一個因人手不足導致等待時間延長、交通陷入混亂的運輸樞紐。

2月14日以來，負責監管美國航空旅行安全的國土安全部（Department of Homeland Security）資金遭到凍結，原因是國會民主黨與共和黨在另一個由該部門監管的機構「移民暨海關執法局」（US Immigration andCustoms Enforcement, ICE）問題上持續存在分歧。

數千名國土安全部聯邦員工被迫休假，其他人則被要求在國會通過預算前，必須無薪工作。

運輸安全管理局（TSA）部分人員選擇請病假而非無薪工作，導致人力短缺並延誤旅客行程。

美國主要航空樞紐機場，包括位於喬治亞州東南部的 哈特斯-傑克森亞特蘭大國際機場（Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport）以及位於德州南部的喬治布希休士頓洲際機場（George BushIntercontinental Airport），也因運輸安全管理局人手不足而出現長達數小時的等待時間。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）今天批評，在為國土安全部提供資金問題上達成協議的進展緩慢。

這位共和黨人表示：「談判至今已持續了一個多月。」

他說：「民主黨向白宮提出了兩個方案，但這兩個方案幾乎完全一樣，沒有任何妥協、沒有互相讓步，只是『要嘛接受，要嘛拒絕』。」

川普本月訪北京難有「突破」？路透揭可能的成果

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

「要求大喊喜歡為DJ口交」 米其林餐廳Noma主廚傳霸凌員工

曾多次被評為世界最佳餐廳的丹麥米其林三星餐廳「Noma」，其創辦人兼主廚雷哲皮（René Redzepi） 陷入欺凌員工爭議。紐約時報7日引述數十名前員工指控，稱雷哲皮多年來在廚房內以拳打、羞辱及威嚇等方式對待員工，造成身心創傷。雷哲皮在報導刊出前發表聲明，承認過去行為曾傷害同事，並表示已接受治療以控制情緒，並努力改變。

川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳

白宮與五角大廈發布空襲伊朗的影片，混搭電玩射擊遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)的畫面，在X、TikTok和Instagram轉發，觀看次數已超過5800萬次。路透報導，這是川普總統發起的社群媒體戰爭宣傳。

戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

隨著中東衝突進入第二周，油價一度衝破每桶110美元，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。黃金則在強勢美元與利率前景憂慮的雙重壓力下回落。

料準科技七雄表現遜色 華爾街老手雅德尼示警美股崩盤風險升至 35%

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，隨著伊朗戰事惡化衝擊全球金融市場，美股今年面臨崩跌的風險升高，他將今年內崩盤的機率從先前的 20% 調升至 35%。

【專家之眼】美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？

近日美國與以色列聯手對伊朗發動大規模持續空襲，炸死伊最高領袖哈米尼及政府重要官員。伊朗隨後還擊，對美軍、以色列並駐有美軍基地的波灣國家，發射大量飛彈及無人機。發展至今，伊朗重要區域設施被轟得千瘡百孔、旁邊輸油要道荷姆茲海峽幾近封鎖，傳聞伊朗選定接班領袖是哈米尼的兒子穆吉塔巴，川普則要伊朗無條件投降、選擇新政府接班人，並增派航艦戰鬥群趕赴中東等。

