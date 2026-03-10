快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

舊金山隨機刺人案 嫌犯曾因破壞、縱火等多次被捕

中央社／ 舊金山9日專電

舊金山華埠上週發生一起隨機刺人事件，影片在社群媒體上瘋傳，引發輿論撻伐，嫌犯被以企圖謀殺罪起訴。該名嫌犯有吸毒前科，曾因破壞汽車、涉入縱火案等被多次逮捕。

這起隨機傷人案在監視畫面流出後受到大眾關注，事件發生在5日當天，一名身穿黑色帽T的男子在華埠街道上緩慢行走，突然衝向一名正在等待過馬路的男子，往他下背部猛刺一刀；受害者震驚地壓住傷口，隨後踉蹌倒地，最後跪坐在地上。

法院文件指出，舊金山警方趕往現場時，受害者下背部有一道3至4英寸（約7.6到10.2公分）的裂傷，且「大量滲血」，刀子差一點就刺中受害者的主動脈。

畫面隨後在社群媒體上瘋傳，甚至讓外界聯想起幾年前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發的仇恨亞裔犯罪，嫌犯暴力行為受到譴責，其家庭背景隨後曝光。

「舊金山標準報」（The San Francisco Standard）今天報導，警方後來逮捕一名叫黃健峰（Jian FengHuang，音譯）的38歲男子，他過去10年間有多次被逮捕的紀錄。

報導指出，黃男父親在舊金山華埠具有相當大的影響力，且人脈廣泛。

消息人士告訴「舊金山標準報」，黃男父親為黃楚文（Chu Wen Huang），在舊金山華埠十分活躍，曾擔任倡議團體中華總會館的會長，並遊走於各個親中團體。

2023年，時任副總統賴清德過境舊金山時，黃楚文曾到他的下榻飯店外抗議。

報導指出，黃健峰過去曾因破壞汽車、及涉入黃氏宗親會建築縱火案等案件被逮捕。

舊金山地方檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）表示，「這是一起對無辜男子的駭人攻擊。」目前沒有任何證據顯示嫌犯與受害者之間存在任何關聯，看起來是隨機攻擊。

記者向熟悉舊金山華埠的僑民求證，該人士指出，印象中黃健峰有吸毒前科、已多次涉案，其父黃楚文現為舊金山灣區中國統一促進會會長。

謝安宜表示，已對黃健峰提出包含企圖謀殺罪在內等罪名的指控。

延伸閱讀

仁義潭周邊凌晨驚傳連續毀損 男子沿路推倒機車踹汽車破壞寺廟

影／高雄男路中央攔車「釘孤枝」 丟物毀車充電樁被逮

Anthropic提告反擊 要求五角大廈撤黑名單認定

曼達尼官邸外… 反穆斯林集會 2男擲恐攻常用爆炸物被捕

相關新聞

川普本月訪北京難有「突破」？路透揭可能的成果

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

「要求大喊喜歡為DJ口交」 米其林餐廳Noma主廚傳霸凌員工

曾多次被評為世界最佳餐廳的丹麥米其林三星餐廳「Noma」，其創辦人兼主廚雷哲皮（René Redzepi） 陷入欺凌員工爭議。紐約時報7日引述數十名前員工指控，稱雷哲皮多年來在廚房內以拳打、羞辱及威嚇等方式對待員工，造成身心創傷。雷哲皮在報導刊出前發表聲明，承認過去行為曾傷害同事，並表示已接受治療以控制情緒，並努力改變。

川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳

白宮與五角大廈發布空襲伊朗的影片，混搭電玩射擊遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)的畫面，在X、TikTok和Instagram轉發，觀看次數已超過5800萬次。路透報導，這是川普總統發起的社群媒體戰爭宣傳。

戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

隨著中東衝突進入第二周，油價一度衝破每桶110美元，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。黃金則在強勢美元與利率前景憂慮的雙重壓力下回落。

料準科技七雄表現遜色 華爾街老手雅德尼示警美股崩盤風險升至 35%

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，隨著伊朗戰事惡化衝擊全球金融市場，美股今年面臨崩跌的風險升高，他將今年內崩盤的機率從先前的 20% 調升至 35%。

【專家之眼】美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？

近日美國與以色列聯手對伊朗發動大規模持續空襲，炸死伊最高領袖哈米尼及政府重要官員。伊朗隨後還擊，對美軍、以色列並駐有美軍基地的波灣國家，發射大量飛彈及無人機。發展至今，伊朗重要區域設施被轟得千瘡百孔、旁邊輸油要道荷姆茲海峽幾近封鎖，傳聞伊朗選定接班領袖是哈米尼的兒子穆吉塔巴，川普則要伊朗無條件投降、選擇新政府接班人，並增派航艦戰鬥群趕赴中東等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。