舊金山隨機刺人案 嫌犯曾因破壞、縱火等多次被捕

舊金山華埠上週發生一起隨機刺人事件，影片在社群媒體上瘋傳，引發輿論撻伐，嫌犯被以企圖謀殺罪起訴。該名嫌犯有吸毒前科，曾因破壞汽車、涉入縱火案等被多次逮捕。

這起隨機傷人案在監視畫面流出後受到大眾關注，事件發生在5日當天，一名身穿黑色帽T的男子在華埠街道上緩慢行走，突然衝向一名正在等待過馬路的男子，往他下背部猛刺一刀；受害者震驚地壓住傷口，隨後踉蹌倒地，最後跪坐在地上。

法院文件指出，舊金山警方趕往現場時，受害者下背部有一道3至4英寸（約7.6到10.2公分）的裂傷，且「大量滲血」，刀子差一點就刺中受害者的主動脈。

畫面隨後在社群媒體上瘋傳，甚至讓外界聯想起幾年前因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發的仇恨亞裔犯罪，嫌犯暴力行為受到譴責，其家庭背景隨後曝光。

「舊金山標準報」（The San Francisco Standard）今天報導，警方後來逮捕一名叫黃健峰（Jian FengHuang，音譯）的38歲男子，他過去10年間有多次被逮捕的紀錄。

報導指出，黃男父親在舊金山華埠具有相當大的影響力，且人脈廣泛。

消息人士告訴「舊金山標準報」，黃男父親為黃楚文（Chu Wen Huang），在舊金山華埠十分活躍，曾擔任倡議團體中華總會館的會長，並遊走於各個親中團體。

2023年，時任副總統賴清德過境舊金山時，黃楚文曾到他的下榻飯店外抗議。

報導指出，黃健峰過去曾因破壞汽車、及涉入黃氏宗親會建築縱火案等案件被逮捕。

舊金山地方檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）表示，「這是一起對無辜男子的駭人攻擊。」目前沒有任何證據顯示嫌犯與受害者之間存在任何關聯，看起來是隨機攻擊。

記者向熟悉舊金山華埠的僑民求證，該人士指出，印象中黃健峰有吸毒前科、已多次涉案，其父黃楚文現為舊金山灣區中國統一促進會會長。

謝安宜表示，已對黃健峰提出包含企圖謀殺罪在內等罪名的指控。