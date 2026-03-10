快訊

萬華殺人案疑爭風吃醋引發…死者前女友乾哥羈押禁見 上囚車畫面曝光

冷！今晨10.4度 吳德榮：今晚明晨轉乾冷「輻射冷卻」低溫探9度

經典賽／守護者教頭注意到了！費仔有力量、有守備 要給他更多打席

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱伊朗戰爭「很快」結束！他預測油價走低

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周一表示，對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束。美聯社
美國總統川普周一表示，對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束。美聯社

美國總統川普周一（9日）在佛州多拉（Doral）舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束，但同時強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。

川普表示，美軍正「朝完成軍事目標取得重大進展」，甚至有人認為「這些目標幾乎已經完成」。他稱，美方已掌握伊朗境內所有製造無人機的設施，並正「一個接一個」加以摧毀。

川普透露，截至目前，美軍已打擊超過5,000個伊朗目標，並稱伊朗飛彈能力已降至原本的10%，無人機發射量也減少約83%。他並誇稱，美軍「已摧毀伊朗海軍、空軍與防空系統」，若有需要，「一天之內就能摧毀剩餘所有目標」。

對於戰事時程，川普表示，美軍進度「大幅領先原定時間表」。當被問到戰事是否會在本周內結束時，他回答：「不會，但我認為很快，非常快。」

川普強調，一旦軍事行動結束，伊朗將在很長一段時間內不再具備對美國、以色列及其區域盟友構成威脅的武器能力。但他同時表示，美國與以色列仍有進一步行動要完成，「我們在很多方面已經贏了，但贏得還不夠」。

他指出，若伊朗干擾石油供應，美軍將以「更強烈的程度」轟炸更多重要目標，包括電力等關鍵基礎設施。

川普預測，隨著戰事推進，國際油價將回落。他表示，上周末油價因市場恐慌一度飆破每桶100美元，「是因為這場軍事行動把油價人為推高」。隨著美軍削弱伊朗軍事能力，全球石油供應長期將更加安全。若伊朗試圖阻斷石油供應，美國將「以更強力方式」打擊對方，確保能源市場穩定。

隨著戰事可能降溫的訊號浮現，國際油價震盪回落，西德州原油期貨跌破每桶90美元，布蘭特原油也跌破100美元。

川普對伊朗選擇穆吉塔巴接任最高領袖表示「失望」，認為這項選擇可能讓伊朗「繼續走同樣的路」。他表示，希望未來伊朗領導人「能為國家帶來和平」。當被問及穆吉塔巴是否成為美方打擊目標時，川普兩度拒絕回答，僅表示這樣的說法「並不恰當」。

川普也透露，他周一與俄羅斯總統普丁通話，討論中東局勢與烏克蘭戰爭，並表示普丁「希望能提供幫助」。

另一方面，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，任何阿拉伯或歐洲國家若驅逐美國與以色列大使，將可自周二起「自由通行」荷莫茲海峽。這條戰略水道平時承載全球約五分之一的石油與液化天然氣運輸，目前已有數百艘船舶在海峽兩端等待局勢明朗。

伊朗戰爭 以色列 美國

延伸閱讀

油價大怒神！WTI重挫10% 川普宣布戰爭快結束 考慮解除制裁穩油市

川普接受CBS訪問 宣稱伊朗戰爭「差不多」結束

川普：摧毀伊朗核威脅 油價會跌 何時結束戰爭將與以國共同決定

川普說詞反覆 投資人茫然 專家提醒對中東供油過度樂觀

相關新聞

美軍疑誤炸伊朗小學 川普：多國用戰斧飛彈 伊朗也有

美國和以色列日前向伊朗發動空襲，傳有一所女子小學疑似遭到美軍的戰斧（Tomahawk）巡航飛彈炸毀，造成逾百名師生死亡，美國總統川普9日指伊朗也擁有戰斧飛彈，暗示有可能是伊朗所為，並稱整起事件還在調查當中。

川普稱伊朗戰爭「很快」結束！他預測油價走低

美國總統川普周一（9日）在佛州多拉（Doral）舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動已取得「重大進展」，戰事將「很快」結束，但同時強調軍事行動仍會持續，直到取得「最終勝利」。

川普本月訪北京難有「突破」？路透揭可能的成果

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

「要求大喊喜歡為DJ口交」 米其林餐廳Noma主廚傳霸凌員工

曾多次被評為世界最佳餐廳的丹麥米其林三星餐廳「Noma」，其創辦人兼主廚雷哲皮（René Redzepi） 陷入欺凌員工爭議。紐約時報7日引述數十名前員工指控，稱雷哲皮多年來在廚房內以拳打、羞辱及威嚇等方式對待員工，造成身心創傷。雷哲皮在報導刊出前發表聲明，承認過去行為曾傷害同事，並表示已接受治療以控制情緒，並努力改變。

川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳

白宮與五角大廈發布空襲伊朗的影片，混搭電玩射擊遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)的畫面，在X、TikTok和Instagram轉發，觀看次數已超過5800萬次。路透報導，這是川普總統發起的社群媒體戰爭宣傳。

戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

隨著中東衝突進入第二周，油價一度衝破每桶110美元，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。黃金則在強勢美元與利率前景憂慮的雙重壓力下回落。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。