川普本月訪北京難有「突破」？路透揭可能的成果

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普（左）本月將訪問中國。但外界預期川習會恐難有突破。路透
路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行CEO代表團名額，與此同時，也沒有跡象顯示，北京在為陸企爭取投資保護方面取得進展。

華府與北京目前的主要目標，是維持去年底以來兩大經濟體之間相對穩定的局面。部分美企原本期待，川普此行能超越討論中的大豆與波音採購案，取得更多成果。

縮水的國是訪問

三名知情人士指出，中方對川普政府「臨時抱佛腳」的籌備方式感到不滿，給這場自去年10月貿易休戰以來的首次川習會蒙上陰影。

除中國投資的審批問題外，不確定因素還包括川普關稅政策，以及他是否會像加拿大、英國與德國領導人近期訪中一樣，率領高規格企業代表團。

布魯金斯學會中國中心主任Ryan Hass指出，「這感覺像是一場日益縮水的國是訪問。原本雄心萬丈想達成的目標似乎每天都在縮小」。

一名美方官員上月透露，川普預計3月31日至4月2日訪中。中方尚未正式確認此一行程。但中國外長王毅周日表示，雙方交流議程「擺在檯面上」討論。

消息人士指出，美方近期才啟動跨部門工作層級籌備會議，對講究高度編排的北京來說，時間所剩無幾。

美方將此次川習會視為今年可能舉行的四場峰會之一。財長貝森特與中國副總理何立峰本周在巴黎會面，將討論可能的成果。

消息人士指出，美國駐北京大使裴度正推動安排CEO代表團，但與財政部共同主導峰會議程的美國貿易代表署（USTR）不太願意讓CEO隨行，想把焦點放在管理式貿易。

關稅與交易仍是焦點

兩名消息人士表示，在TikTok被迫出售美國業務後，北京希望華府能為陸企對美投資提供安全保障。

關稅問題也可能再度成為摩擦焦點。美國最高法院上月判決，川普依據緊急法規對中國等國加徵的10%芬太尼關稅無效。一名美方官員表示，政府已告知北京，將尋求以其他法律重新課徵。

不過，美國貿易代表葛里爾上月受訪時表示，此次峰會的目的不在「打貿易戰」，而是維持穩定，確保中方履行協議，採購美國農產品、波音飛機及其他商品，同時確保中國繼續出口美國需要的稀土。

可能達成的一項成果是，中國同意採購約500架波音窄體客機。北京據悉希望以此換取美方讓步，包括多年期的零件供應保障。由於波音產能與訂單積壓，這批飛機可能要到2030年代才會交付完畢。

但白宮也可能延遲敲定波音交易，以減少對北京讓步的壓力，並保留部分成果至未來在美舉行的峰會宣布。

波音 華府 美方

相關新聞

「要求大喊喜歡為DJ口交」 米其林餐廳Noma主廚傳霸凌員工

曾多次被評為世界最佳餐廳的丹麥米其林三星餐廳「Noma」，其創辦人兼主廚雷哲皮（René Redzepi） 陷入欺凌員工爭議。紐約時報7日引述數十名前員工指控，稱雷哲皮多年來在廚房內以拳打、羞辱及威嚇等方式對待員工，造成身心創傷。雷哲皮在報導刊出前發表聲明，承認過去行為曾傷害同事，並表示已接受治療以控制情緒，並努力改變。

川普善用迷因公關武器 社群平台瘋傳

白宮與五角大廈發布空襲伊朗的影片，混搭電玩射擊遊戲「決勝時刻」(Call of Duty)的畫面，在X、TikTok和Instagram轉發，觀看次數已超過5800萬次。路透報導，這是川普總統發起的社群媒體戰爭宣傳。

戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

隨著中東衝突進入第二周，油價一度衝破每桶110美元，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。黃金則在強勢美元與利率前景憂慮的雙重壓力下回落。

料準科技七雄表現遜色 華爾街老手雅德尼示警美股崩盤風險升至 35%

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，隨著伊朗戰事惡化衝擊全球金融市場，美股今年面臨崩跌的風險升高，他將今年內崩盤的機率從先前的 20% 調升至 35%。

【專家之眼】美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？

近日美國與以色列聯手對伊朗發動大規模持續空襲，炸死伊最高領袖哈米尼及政府重要官員。伊朗隨後還擊，對美軍、以色列並駐有美軍基地的波灣國家，發射大量飛彈及無人機。發展至今，伊朗重要區域設施被轟得千瘡百孔、旁邊輸油要道荷姆茲海峽幾近封鎖，傳聞伊朗選定接班領袖是哈米尼的兒子穆吉塔巴，川普則要伊朗無條件投降、選擇新政府接班人，並增派航艦戰鬥群趕赴中東等。

