川普本月訪北京難有「突破」？路透揭可能的成果

路透引述五位熟悉籌備情況的人士報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的本月峰會，恐怕連有限度重啟商業與投資關係的空間都沒有。

美國商界至今未能爭取到部分人士期待的隨行CEO代表團名額，與此同時，也沒有跡象顯示，北京在為陸企爭取投資保護方面取得進展。

華府與北京目前的主要目標，是維持去年底以來兩大經濟體之間相對穩定的局面。部分美企原本期待，川普此行能超越討論中的大豆與波音採購案，取得更多成果。

縮水的國是訪問

三名知情人士指出，中方對川普政府「臨時抱佛腳」的籌備方式感到不滿，給這場自去年10月貿易休戰以來的首次川習會蒙上陰影。

除中國投資的審批問題外，不確定因素還包括川普關稅政策，以及他是否會像加拿大、英國與德國領導人近期訪中一樣，率領高規格企業代表團。

布魯金斯學會中國中心主任Ryan Hass指出，「這感覺像是一場日益縮水的國是訪問。原本雄心萬丈想達成的目標似乎每天都在縮小」。

一名美方官員上月透露，川普預計3月31日至4月2日訪中。中方尚未正式確認此一行程。但中國外長王毅周日表示，雙方交流議程「擺在檯面上」討論。

消息人士指出，美方近期才啟動跨部門工作層級籌備會議，對講究高度編排的北京來說，時間所剩無幾。

美方將此次川習會視為今年可能舉行的四場峰會之一。財長貝森特與中國副總理何立峰本周在巴黎會面，將討論可能的成果。

消息人士指出，美國駐北京大使裴度正推動安排CEO代表團，但與財政部共同主導峰會議程的美國貿易代表署（USTR）不太願意讓CEO隨行，想把焦點放在管理式貿易。

關稅與交易仍是焦點

兩名消息人士表示，在TikTok被迫出售美國業務後，北京希望華府能為陸企對美投資提供安全保障。

關稅問題也可能再度成為摩擦焦點。美國最高法院上月判決，川普依據緊急法規對中國等國加徵的10%芬太尼關稅無效。一名美方官員表示，政府已告知北京，將尋求以其他法律重新課徵。

不過，美國貿易代表葛里爾上月受訪時表示，此次峰會的目的不在「打貿易戰」，而是維持穩定，確保中方履行協議，採購美國農產品、波音飛機及其他商品，同時確保中國繼續出口美國需要的稀土。

可能達成的一項成果是，中國同意採購約500架波音窄體客機。北京據悉希望以此換取美方讓步，包括多年期的零件供應保障。由於波音產能與訂單積壓，這批飛機可能要到2030年代才會交付完畢。

但白宮也可能延遲敲定波音交易，以減少對北京讓步的壓力，並保留部分成果至未來在美舉行的峰會宣布。