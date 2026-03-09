快訊

戰事看不到盡頭 美元避險光芒再現 金價為何重挫？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
在油價飆升的背景下，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。路透
隨著中東衝突進入第二周，油價一度衝破每桶110美元，美元兌主要貨幣全面走揚，避險光芒再現。黃金則在強勢美元與利率前景憂慮的雙重壓力下回落。

黃金現貨價周一一度重挫約2.5%，跌破每英兩5,050美元，延續上周逾一個月以來首見的周線收黑走勢。截至新加坡時間上午7時58分，金價跌1.9%，報5,075.07美元。其他貴金屬同步走低，其中白銀跌3.1%，白金與鈀金分別下跌4.6%和1.5%。

分析指出，金價下跌並非避險需求消失，主要源於兩大因素。首先，美以與伊朗的衝突未見緩和跡象，波灣地區主要產油國已削減產出，帶動原油價格飆升，加劇美國國內的通膨擔憂，使投資人降低對美國聯準會Fed）降息的押注。市場目前已將聯準會首次降息的時間預期由7月延至9月，甚至有部分選擇權交易員押注今年可能不降息。較高利率與美元升值通常不利於不孳息資產如黃金等貴金屬。

其次，美元成為本輪動盪中最受追捧的避險資產。衡量美元兌一籃子主要貨幣表現的彭博美元現貨指數周一上漲0.6%，延續上周1.3%的升勢。美元兌所有主要貨幣均走強，其中瑞典克朗、澳幣與歐元在十國集團（G10）貨幣中跌幅居前，新興市場貨幣中則以南非蘭特貶幅最大。

市場人士指出，美元在地緣政治動盪中仍被視為「終極避風港」。金融服務公司Ebury市場策略主管Matthew Ryan表示，美元兼具高度流動性與避險地位，加上油價飆升帶動通膨預期，「只要戰事持續，看不到立即結束的跡象，美元就有繼續上行的空間」。

儘管短線承壓，金價今年以來仍累計上漲約17%。市場認為，美國總統川普引發的全球貿易與地緣政治動盪、各國央行持續購金，以及股市劇烈波動時黃金作為流動性來源的角色，都為金價提供支撐。中國人民銀行2月再度增持黃金，購金紀錄已連續16個月。

澳盛銀行策略師表示，市場需為短期油價上行與風險規避情緒升溫做好準備。在這樣的環境下，能源依賴度較高的經濟體可能承受更大壓力，而美元則可能繼續受益。

新興市場 聯準會 Fed

料準科技七雄表現遜色 華爾街老手雅德尼示警美股崩盤風險升至 35%

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，隨著伊朗戰事惡化衝擊全球金融市場，美股今年面臨崩跌的風險升高，他將今年內崩盤的機率從先前的 20% 調升至 35%。

【專家之眼】美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？

近日美國與以色列聯手對伊朗發動大規模持續空襲，炸死伊最高領袖哈米尼及政府重要官員。伊朗隨後還擊，對美軍、以色列並駐有美軍基地的波灣國家，發射大量飛彈及無人機。發展至今，伊朗重要區域設施被轟得千瘡百孔、旁邊輸油要道荷姆茲海峽幾近封鎖，傳聞伊朗選定接班領袖是哈米尼的兒子穆吉塔巴，川普則要伊朗無條件投降、選擇新政府接班人，並增派航艦戰鬥群趕赴中東等。

首屆「美洲之盾」峰會 川普重振禁毒戰爭 點名古巴走投無路

川普總統邀集拉丁美洲多國元首7日在佛羅里達州「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫度假村」 (Trump National Doral Miami)舉行「美洲之盾」(Shield of the Americas)峰會，展現美國雖然忙著處理全球各地緊張危機，仍然致力於拓展西半球外交政策。川普在演講中呼籲拉美各國元首對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，因為這些組織對西半球國家安全構成「令人無法接受的威脅」。

WSJ：FBI監控網路 疑遭中國駭客入侵

華爾街日報6日獨家報導，知情人士表示，聯邦調查局(FBI)監控網路疑似遭到中國入侵，FBI則說已經處理了網路裡的「可疑活動」。

遭川普開除後 諾姆接任「美洲之盾」特使

「美洲之盾」(Shield of the Americas)峰會7日揭幕，5日剛被川普開除的前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在會中首次以「美洲之盾」特使身分亮相。諾姆在這個新職上將擔任美國與志同道合的拉美國家之間聯絡人，川普政府表示，建立聯盟是為了打擊毒品走私、鞏固美國在西半球的主導地位。

