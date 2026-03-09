快訊

聽新聞
伊朗戰事延燒 施凱爾與川普通話討論中東局勢

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天與美國總統川普通話，討論中東戰爭及兩國軍事合作。川普先前曾因英國拒絕在伊朗戰事初期扮演積極角色批評施凱爾，兩人關係一度緊張。

綜合法新社與路透社報導，施凱爾辦公室在聲明中表示：「兩名領袖首先討論中東最新局勢，以及英國與美國經由皇家空軍基地使用，支持當地夥伴集體自衛的軍事合作。」

聲明指出：「首相也就6名美軍士兵喪生一事，向川普總統與美國人民表達誠摯哀悼。」

聲明補充說：「雙方期待很快再次通話。」

川普先前批評英國未充分支持美國對伊朗的攻擊，但英國政府在今天的聲明中未提及相關爭議。

川普去年曾前往英國進行史無前例的第二次國是訪問。但施凱爾日前拒絕英國基地用於美國最初對伊朗的攻擊，川普因此不悅。

施凱爾隨後同意美方要求，允許提供2處英國軍事基地，用於「特定且有限的防禦目的」。

美國轟炸機已開始使用英國基地，這兩處基地分別是位在英格蘭西南部格洛斯特郡（Gloucestershire）的費爾福德（Fairford）基地，以及在印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）的英美聯合狄耶戈加西亞（DiegoGarcia）基地。

川普上週表示，他「對英國並不滿意」，並嘲諷施凱爾說：「我們面對的不是邱吉爾（WinstonChurchill）。」

川普昨天深夜發文稱英國是「我們曾經偉大的盟友」，並指控施凱爾「等到我們已經打贏後，才想加入戰事！」

施凱爾則為自己的立場辯護，強調英國要採取行動「必須要有合法依據，以及可行且經過周詳思考的計畫」。

施凱爾強調，由於伊朗對中東的英國盟友及利益發動報復性攻擊，他的立場改變有其正當性。

英格蘭 英國 川普

