料準科技七雄表現遜色 華爾街老手雅德尼示警美股崩盤風險升至 35%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
從未來十年來看，前景更加樂觀。雅德尼預估「狂飆 2020 年代」延續的機率高達 85%。路透
從未來十年來看，前景更加樂觀。雅德尼預估「狂飆 2020 年代」延續的機率高達 85%。路透

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，隨著伊朗戰事惡化衝擊全球金融市場，美股今年面臨崩跌的風險升高，他將今年內崩盤的機率從先前的 20% 調升至 35%。

同時，他將「噴漲」（meltup）的機率，從 20%大幅下修至僅 5%。

這些預測比重的調整，反映了市場憂心中東衝突若持續延長，加上通膨衝擊，將會排擠家庭支出、侵蝕企業獲利空間，並增添聯準會（Fed）決策走向的變數。

原油價格周一飆漲至每桶 100 美元以上，是2022 年以來首見，並導致股市和公債價格雙雙走低。

雅德尼發布報告說，「美國經濟和股市目前正因伊朗局勢而陷入兩難，聯準會也是如此。」「若石油衝擊持續不退，聯準會的雙重目標將面臨夾擊，一方面是通膨升溫的風險日益增加，另一方面則是失業率攀升。」

美元無疑是最大贏家，美元過去一周兌幾乎所有主要貨幣皆走升，其他被視為避險資產的公債、日圓、瑞士法郎和黃金反而走跌。周一亞洲早盤，標普 500 指數期貨大跌 1.6%，可見避險基金同時加碼做空美股。

雅德尼對市場預測相當準確。這位策略師去年 12 月曾建議減碼所謂的「科技七雄」，轉而配置標普 500 指數中其他成分股。

雅德尼的基準情境依然不變。他所謂的「狂飆 2020 年代」（Roaring 2020s）情境，即預期在生產力快速提升的推動下，美國將迎接十年強勁且可持續的成長，至今年底前，此情境仍有 60% 的發生機率。

從未來十年來看，前景更加樂觀。雅德尼預估「狂飆 2020 年代」延續的機率高達 85%；他也認為有 15% 的機率會重演1970 年代停滯性通膨。

他在報告中寫道：「如果投資人開始預期會發生停滯性通膨，熊市出現的可能性就更高。」

相關新聞

華爾街知名策略師雅德尼（Ed Yardeni）認為，隨著伊朗戰事惡化衝擊全球金融市場，美股今年面臨崩跌的風險升高，他將今年內崩盤的機率從先前的 20% 調升至 35%。

【專家之眼】美攻伊朗是外交戰略錯亂 或另有所圖？

近日美國與以色列聯手對伊朗發動大規模持續空襲，炸死伊最高領袖哈米尼及政府重要官員。伊朗隨後還擊，對美軍、以色列並駐有美軍基地的波灣國家，發射大量飛彈及無人機。發展至今，伊朗重要區域設施被轟得千瘡百孔、旁邊輸油要道荷姆茲海峽幾近封鎖，傳聞伊朗選定接班領袖是哈米尼的兒子穆吉塔巴，川普則要伊朗無條件投降、選擇新政府接班人，並增派航艦戰鬥群趕赴中東等。

首屆「美洲之盾」峰會 川普重振禁毒戰爭 點名古巴走投無路

川普總統邀集拉丁美洲多國元首7日在佛羅里達州「川普全國都瑞爾邁阿密高爾夫度假村」 (Trump National Doral Miami)舉行「美洲之盾」(Shield of the Americas)峰會，展現美國雖然忙著處理全球各地緊張危機，仍然致力於拓展西半球外交政策。川普在演講中呼籲拉美各國元首對毒品集團、跨國幫派採取軍事行動，因為這些組織對西半球國家安全構成「令人無法接受的威脅」。

WSJ：FBI監控網路 疑遭中國駭客入侵

華爾街日報6日獨家報導，知情人士表示，聯邦調查局(FBI)監控網路疑似遭到中國入侵，FBI則說已經處理了網路裡的「可疑活動」。

遭川普開除後 諾姆接任「美洲之盾」特使

「美洲之盾」(Shield of the Americas)峰會7日揭幕，5日剛被川普開除的前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在會中首次以「美洲之盾」特使身分亮相。諾姆在這個新職上將擔任美國與志同道合的拉美國家之間聯絡人，川普政府表示，建立聯盟是為了打擊毒品走私、鞏固美國在西半球的主導地位。

美與厄瓜多軍事聯合行動 打擊境內毒品恐怖主義

正當伊朗戰火延燒之際，美軍日前與厄瓜多政府針對該國境內販毒集團聯手展開致命性攻擊，此舉被外界視為川普政府企圖推翻古巴政權的起手式。

