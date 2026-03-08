聽新聞
川普拒談判 伊朗總統：要無條件投降 作夢！
美國總統川普表示，他毫無興趣與伊朗談判；若要戰爭結束，只有一種情況，要麼伊朗完全喪失軍力，要麼不再有殘餘領導人。伊朗總統則說，川普要求德黑蘭無條件投降，是癡人說夢話。
川普今天在總統專機「空軍一號」對記者表示，若伊朗軍力已被摧毀，領導人已被消滅，那麼還需要什麼協商。
川普說，到最後，伊朗可能再也沒人了，沒人可以說「我們投降」。
路透社報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，川普要求伊朗無條件投降，那是「癡人說夢話」！
