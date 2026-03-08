快訊

伊朗大規模攻擊波灣多國 沙烏地科威特阿聯淪目標

中央社／ 利雅德／杜拜8日綜合外電報導

中東戰爭進入第2周，伊朗無視其總統先前的道歉與和平承諾，今天對鄰近國家發動飛彈與無人機攻擊，沙烏地阿拉伯、科威特、卡達及阿拉伯聯合大公國均淪為目標。

科威特軍方今天證實，該國領空遭到大規模「敵對無人機群」滲透。軍方指出，科威特國際機場的燃料箱在攻擊中淪為目標，痛批此舉是針對「關鍵基礎設施」的直接攻擊。雖然攔截行動產生的碎片造成部分民用設施受損，但未造成重大人員傷亡。

與此同時，沙烏地阿拉伯今天表示，已成功擊落15架進入領空的無人機，其中6架是在首都利雅德東部攔截。值得注意的是，沙國特別提到一場針對利雅德外交區的無人機攻擊企圖已遭挫敗，現場無人員傷亡或物資損損失。

卡達國防部也證實，在前一天遭到來自伊朗的10枚彈道飛彈及2枚巡弋飛彈攻擊，多數已被成功攔截。巴林首都麥納瑪（Manama）昨晚亦傳出巨大爆炸聲，墜落的飛彈碎片造成一名路人受傷。

伊朗總統稍早才為先前的攻擊向波斯灣國家道歉，並表示除非這些國家領土被用來對伊朗發動攻擊，將不再成為目標。但短短數小時後，伊朗司法總監便公開反駁，強調伊朗將持續鎖定那些提供據點、供敵對勢力對伊朗發動攻擊的區域鄰國。

面對持續不斷的威脅，阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德親王發表極為罕見的電視演說。他宣布阿聯目前已處於「戰爭時期」，並誓言國家將在危機中「變得更加強大」。

